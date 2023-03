Las imágenes del matrimonio de Lorenza Izzo con Sophie Tabet

10 de Marzo de 2023

La actriz chilena compartió fotografías de su boda con la escritora estadounidense.

La actriz chilena Lorenza Izzo compartió imágenes de su ceremonia de matrimonio con la escritora estadounidense Sophie Tabet, con quien lleva tres años de relación.

La hija de Rosita Parsons publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de su ceremonia de boda, recibiendo las felicitaciones de sus amigos y cercanos. Tanto Izzo como Tabet se vistieron de blanco para la ocasión.

Lorenza anunció su relación con Tabet en enero de 2020 con un romántico posteo en sus redes sociales. “Todavía no sé cómo tuve tanta suerte. Sé que me has hecho una magia. Es un honor vivir esta locura llamada vida contigo. Feliz cumpleaños mi puntito gnocchi champi Bebe Rino Garby corazón de colibrí. Te quiero mucho, mi corazón está más grande y lleno gracias a ti“, señaló en aquella oportunidad.

La chilena se había separado en 2018 del director estadounidense Eli Roth, con quien se había casado cuatro años antes en una ceremonia en Zapallar.

La carrera de Lorenza Izzo en Estados Unidos

Lorenza Izzo (33) estudió periodismo y siguió los pasos de su madre al ser modelo y rostro de importantes marcas.

Su primera película fue Instrucciones para mi funeral (2010) de Nicolás Radic. En 2011 apareció en Qué pena tu boda de Nicolás López. Tres años después actuó en Aftershock, cinta que también fue dirigida por López y protagonizada por Eli Roth.

Desde 2013 su carrera se centró en Estados Unidos, siendo parte de películas como Knock Knock y The House with a Clock in Its Walls. En 2018 considerada por el director Quentin Tarantino para integrar el elenco de la cinta Once Upon a Time in Hollywood.