Senadora Beatriz Sánchez: Quiroz está “muy enamorado” de la megarreforma

La parlamentaria reiteró su llamado al Gobierno a dialogar porque “están muy enamorados de su proyecto y no hay tanto ánimo para abrirse a conversarlo”.

AGENCIA UNO

La senadora Beatriz Sánchez (FA) instó al Ejecutivo a entablar un diálogo sobre la Ley de Reconstrucción Nacional que fue despachada por la Cámara de Diputados, aseverando que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, está “muy enamorado” de la megarreforma.

En entrevista con T13, la parlamentaria lanzó un mensaje al titular de Hacienda: “Está muy enamorado de su proyecto y no quiere ceder nada de lo que él considera el corazón”, en alusión a la rebaja al impuesto corporativo al 23%.

Al respecto, Beatriz Sánchez aclaró que en el Frente Amplio “no es que tengamos una especie de fetiche de que no se puede bajar el 27 al 23. Lo que nosotros ponemos sobre la mesa a la hora de una estructura tributaria, es que miramos el concepto de justicia tributaria”.

“Nos parece que es justo que quien gana más pague más y quien gana menos pague menos”, agregó la ex convencional.

Junto con ello, la legisladora fue consultada sobre los dichos del biministro Claudio Alvarado, quien instó a la oposición a “recapacitar” y aprobar la idea de legislar de megarreforma en el Senado.

Ante esto, Beatriz Sánchez puntualizó que le “encantaría que hicieran un llamado más amplio a conversar. Solo quiero recordar que el ministro Alvarado ha estado permanentemente hablando de oposición amiga y oposición no amiga, tratando de buscar una división de una oposición que hoy se muestra muy unida, que está muy cohesionada”.

Es por ello que reiteró su llamado al Gobierno a dialogar porque “están muy enamorados de su proyecto y no hay tanto ánimo para abrirse a conversarlo”.