Diana Bolocco recordó episodio de acoso sexual que sufrió durante su adolescencia: “Quedé súper traumada”

11 de Marzo de 2023

La animadora de CHV contó que cuando tendría entre 15 y 16 años fue abordada por un hombre de 60 años en plena calle.

La animadora Diana Bolocco recordó un traumático episodio de violencia sexual callejera que sufrió durante su adolescencia, que involucró a un hombre de 60 años que la acosó.

Durante su participación en el programa Podemos Hablar, la animadora de CHV señaló que la situación ocurrió cuando ella tenía entre 15 y 16 años e iba caminando por las calles de Santiago junto a su madre.

“Tengo 45 años, por lo tanto iba al colegio en los años 90. Todos los días en la micro me tocaba un señor tocándose sus partes y la peor vez que me acuerdo, debo a ver tenido 15-16 años, iba caminando por la calle por el centro con mi mamá y… porque varias veces, y yo creo que muchas se van a sentir identificadas, un agarrón“, expresó.

Bolocco agregó que “esta (situación), en particular, quedé súper traumada porque me había pasado como el pellizcón. Es terrible normalizar, pero es verdad, a mí me pasó muchas veces. Y esta vez en particular era muy chica, debo haber tenido 15-16 años y un hombre, adulto, además, debe haber tenido más de 60 (años) literalmente me metió la mano“.

El relato de Diana Bolocco

La animadora recordó los detalles del hecho que marcó su adolescencia y reconoció que en un momento sintió culpa por lo ocurrido.

“Yo andaba con una faldita como esta y sabes que yo me acuerdo, aparte de lo asqueroso, de la vergüenza de contarle a mi mamá“, dijo.

En ese sentido, la hermana de Cecilia Bolocco valoró que en la actualidad las mujeres levanten la voz ante estas situaciones.

“En esa época no se hablaba de esto, nadie te apoyaba. Yo me acuerdo de la sensación de vergüenza de contarle a mi mamá, como si yo hubiera estado haciendo algo malo”, declaró.