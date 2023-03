Al más puro estilo de Shakira: ex pareja de Claudio Orrego lanzó canción de desamor

23 de Marzo de 2023

La canción de Tere Larraín, que lleva por nombre "Amor", ya esta en todas las plataformas digitales.

Tere Larraín, cantante y compositora, lanzó recientemente una canción de desamor al más puro estilo de Shakira, lo que se vinculó directamente a lo que fue su relación con el actual gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

El romance nació en 2020, pero por distintos motivos, decidieron iniciar caminos separados. Dicha experiencia fue lo que la llevó a escribir el tema que lleva por título “Amor“.

“Todas mis canciones nacen de experiencias personales“, explicó Tere Larraín a LUN sobre la canción, que parte de su letra consigna: “Entendí que, al pedirte más, tu herida toqué. Y que al tocarla te alejaba más de mí“.

En dicha entrevista, la artista agregó que “mi idea era representar una pareja en conflicto, con búsquedas y prioridades diferentes, lo que les impide encontrarse y verse. También quise representar a una mujer que está bien, que se siente agradecida y respeta sus necesidades“.

Por lo mismo, indicó que le permitió soltar algo “que fue muy importante en una etapa de mi vida, con cariño y respeto, sin recriminaciones ni rencores. Solo constatando una realidad que hoy recuerdo agradecida“.

Sobre esto, Tere Larraín explicó que el quiebre con Claudio Orrego surgió debido a que “hoy está dedicado 100% a su vocación, que es real y requiere mucho tiempo”.

Las declaraciones de Claudio Orrego sobre Tere Larraín

Durante su participación en La Divina Comida en 2022, Claudio Orrego se refirió a su entonces relación con Tere Larraín, a quien conoció dos años después de la separación con su esposa, Francisca Morales, con quien estuvo 27 años casado y tuvo cuatro hijos.

“Me siento súper regalado. Porque cuando se produce un quiebre tan grande en la vida de uno, yo de repente dije ¿Sabes que más? No estoy hecho para tener pareja, no sé si me voy a enamorar de otra (…) Estaba en Estados Unidos con mis hijos y de repente recibo un mensaje, de una tal Tere Larraín. Y yo, psicopateando un poquitito, la encontré guapa. Caché que cantaba”, relató en ese entonces.

Tras eso, continuó, “empezamos a conversar y nada po. Pasó un semestre en el que yo volví a Chile y la invito a tomar un café. Imagínate, súper poco romántico. Café a un mall. No tenía ninguna sentido como de conquista”.

“Pero se produjo una cosa súper mágica cuando nos conocimos, nos contamos la vida, lo bueno, lo malo, todo. Y ya cuando fuimos al cine, nos tomamos la mano”, añadió.