Claudio Orrego emplaza a la oposición: “La seguridad debiera convocarnos a todos, sin excusa”

21 de Enero de 2023

El gobernador de la Región Metropolitana abordó el retiro de la oposición de la mesa de seguridad tras las críticas por los indultos.

Compartir

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (Ind.), emplazó a la oposición luego que se retirara de la mesa de seguridad, la que se concretó en protesta a los 13 indultos entregados por el presidente Gabriel Boric a presos del estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna.

La autoridad regional ofició una reunión definida como la primera “Cumbre Regional de Seguridad Pública“, en donde fueron convocados más de 350 líderes de comités de seguridad de las 52 comunas de la zona.

En la actividad, Orrego manifestó que “estamos teniendo esta cumbre regional de seguridad haciendo nuestra la primera prioridad de los ciudadanos de nuestra región, que es la seguridad”.

“Es importante que las autoridades centrales entiendan que no les sobran manos, les faltan, y que los gobiernos regionales estamos aquí para ayudar, no solamente con recursos (…) A la delincuencia no le vamos a ganar cada uno peleando por su lado, o nos aliamos entre todos o simplemente los delincuentes van a tener la última palabra y eso es lo que no queremos”, añadió.

El llamado a la oposición

En medio de la actividad, el ex militante DC abordó la situación de la paralizada mesa de seguridad, la que buscaba alcanzar un acuerdo para combatir la delincuencia y el crimen organizado.

“La seguridad debiera convocarnos a todos sin ninguna excepción y sin ninguna excusa“, comentó.

En ese sentido, Claudio Orrego afirmó que “uno puede ser crítico de distintas acciones del gobierno, yo también lo he sido como gobernador, pero eso no es una excusa válida para restarse de la mesa de seguridad, que es lo que nos están exigiendo todos los chilenos“.

El gobernador manifestó que en materia de seguridad se requiere “generosidad y sentido de urgencia”, y pidió que se dejen de lado “algunas diferencias” para ponerse de acuerdo en “cómo combatir el crimen organizado, cómo combatir el uso de armas y los homicidios, y cómo combatir al narcotráfico porque eso es lo que la gente nos está pidiendo”.