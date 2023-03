No alcanzó a debutar en TV: Daniela Aránguiz se despidió de Aquí Se Baila

28 de Marzo de 2023

Durante los ensayos, Daniela Aránguiz se fracturó una costilla, lo que le impedirá aparecer en Aquí Se Baila.

Daniela Aránguiz anunció que no debutará en pantalla en Aquí Se Baila, teniendo que despedirse anticipadamente debido a una lesión que sufrió durante los ensayos, junto a su bailarín Darwin Ruz.

En la edición de este lunes de Zona de Estrellas, la ex pareja de Jorge Valdivia relató que “estábamos preparándonos, porque ya mañana grabábamos el programa del baile, teníamos las dos coreografías montadísimas, súper bonitas”.

Sin embargo, al momento de ensayar un lift, aseguró que el bailarín “me tomó de la costilla, pero todo esto sin querer, porque yo no tengo técnica, y al no ser bailarina, me fracturé una costilla“.

Personal médico de Canal 13 la revisó y le aseguraron que lo ocurrido no era tan grave y que podía continuar. Aún así, Daniela Aránguiz continuó con molestias, por lo que decidió acudir a una clínica.

“Me dieron 15 días de reposo“, confirmó y que, debido a esto, “lo más seguro es que ya no entre a la competencia de baile porque van súper desfasados… Estaba súper entusiasmada, es algo que me encantaba”, lamentó.

“Ya no tengo 20 años”

Desde la producción, continuó, “me llamaron de la producción y me dijeron: Hace un baile igual sin lift“, algo a lo que ella se negó.

Daniela Aránguiz respondió que “No, o sea, no voy a bailar si tengo una costilla fracturada“, debido a que “ya no tengo 20 años para sobre exigirme sin motivo, así que, lamentablemente, voy a tener que renunciar”.