Daniela Aránguiz recurre a conocida frase de Shakira para confirmar que llega a Aquí Se Baila

15 de Marzo de 2023

Daniela Aránguiz hizo el anuncio la noche de este martes en Zona de Estrellas.

Daniela Aránguiz se prepara para lo que será su regreso a la televisión abierta, luego de que durante 2021 participara en El Discípulo del Chef. En esta oportunidad, se sumará a la competencia de la tercera temporada de Aquí Se Baila de Canal 13.

Su incorporación al estelar se viene rumoreando desde hace unos días. De hecho, la misma ex Mekano aseguró a través de su cuenta de Instagram que aún estaba negociando su participación, pero aún no había humo blanco.

Eso, hasta la noche de este martes donde a través de Zona de Estrellas, donde oficia como panelista, Daniela Aránguiz confirmó que será parte del programa que conduce Sergio Lagos en el prime del canal privado y para ello, utilizó una reconocida frase que Shakira popularizó hace unas semanas.

“Así es compañeros. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Estoy súper agradecida por esta oportunidad. También gracias a la producción del programa que me ha permitido participar en esta nueva aventura. Sé que hay mucha competencia pero trataré de dar lo mejor de mí“, aseguró la ex pareja de Jorge Valdivia.

Si bien aún se desconoce cuándo Daniela Aránguiz concretará su ingreso a Aquí Se Baila, fue ella misma quien advirtió que el bailarín que sea su pareja en la competencia, deberá tener especial cuidado debido a una lesión a la cadera que sufrió recientemente.

El otro proyecto que prepara Daniela Aránguiz

Pese a que en las últimas semanas se vio envuelta en una nueva polémica con Jorge Valdivia, lo cierto es que Daniela Aránguiz tiene varios proyectos en carpeta, surgidos tras esta complicada situación que también involucró a la diputada Maite Orsini.

Además de su ingreso a Aquí Se Baila, el próximo 15 de abril debutará como la nueva integrante del café concert de Las Indomables, el que es encabezado por Patricia Maldonado y que, recientemente, vio partir a Raquel Argandoña.