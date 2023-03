“Si no me respeta como mujer…”: el llamado de Daniela Aránguiz a Jorge Valdivia en Zona de Estrellas

1 de Marzo de 2023

Daniela Aránguiz reapareció en Zona de Estrellas, donde habló en extenso sobre lo ocurrido con Jorge Valdivia.

Compartir

Daniela Aránguiz retomó su labor de panelista en Zona de Estrellas la noche de este martes, luego de la más reciente polémica que protagonizó con Jorge Valdivia.

En el programa de Zona Latina se refirió en extenso a las consecuencias que tuvo su live junto a Cecilia Gutiérrez la noche del domingo y de la pelea que tuvo con el ex futbolista la mañana siguente, donde intervino Carabineros.

Allí confirmó que tras este episodio recurrió a una clínica privada por una crisis de angustia, pero descartó haber sido internada producto de esto.

En medio de la conversación, Daniela Aránguiz no pudo contener su emoción al reconocer que se sentía “desleal” hablando de Jorge Valdivia.

“Yo siempre dije que no iba a hablar del padre de mis hijos, pero siento lo que me hizo ahora es como la guinda de la torta de toda mi vida haber sido humillada y defender lo indefendible con él. Siento que toda la vida lo defendí de todo“, señaló la ex Mekano, con lágrimas en sus ojos.

Por lo mismo, aprovechó de hacer un llamado a su ex pareja: “Yo soy la mamá de sus hijos y por último si no me respeta como mujer, que me respete como la mamá de sus hijos“.

“Si no le resultaba conmigo…”

Daniela Aránguiz, en esa misma línea, aseguró que “yo me casé enamorada” y que “he estado toda mi vida enamorada de él y y yo me quería morir al lado de ese hombre”.

Para ella, Jorge Valdivia estuvo jugando a buscarla e intentar recuperar su matrimonio, mientras “tenía esta otra cartita bajo la manga”, en alusión a Maite Orsini. “Si no le resultaba conmigo, iba a empezar con ella“, sostuvo.

“Que él me haga pasar… Y bajar un escalón al yo prestarme a su juego de amante, eso no lo aguanté“, remató.