Daniela Aránguiz desempolva el verdadero motivo de su rabia contra Maite Orsini

4 de Abril de 2023

Daniela Aránguiz descartó que la relación con Jorge Valdivia fuera la causa de su molestia con la diputada.

Daniela Aránguiz, ex pareja de Jorge Valdivia, estuvo en la más reciente edición del programa Not News de Vía X, donde se refirió en duros términos en contra de Maite Orsini.

En la oportunidad, la ex Mekano fue sometida a lo que parecía ser un test de Rorschach donde aparecieron diversas figuras, entre ellas la diputada oficialista.

Al ver su imagen, Daniela Aránguiz no titubeó y arremetió sin filtro en su contra: “Cínica, mentirosa, doble discurso“.

“No puede decir que quiere sacar una institución y después decir que está a favor y que la está protegiendo. No puede hacer abuso de sus contactos. No puede tener el desagrado de llamar a una autoridad para salvar a un hombre que te estai agarrando”, añadió.

Lejos de terminar, Daniela Aránguiz continuó adelante con sus calificativos contra Maite Orsini. “No podí. Ni por tanto que estén las hormonas dadas vuelta, yo creo que uno tiene que hacerse cargo de su posición y no puede estar llamando para sacar a alguien de prisión“, dijo.

Además, aseguró que “encuentro que es falsa. Si me dices (describirla) en una palabra, falsa. Heavy. Y puedo mirar y digo, la amante de mi marido, porque yo todavía estoy casada con Jorge”.

La rabia de Daniela Aránguiz contra Maite Orsini

En conversación con Nicolás Larraín, Daniela Aránguiz también quiso ahondar en lo que es su molestia con Maite Orsini, descartando que fuera su relación con Jorge Valdivia.

“Yo creo que Jorge tiene derecho a rehacer su vida porque yo no quiero rehacer la mía con él. Cero posibilidad de volver con él en algún momento. No está mi rabia con ella tampoco porque sea la amante de mi marido, no tengo rabia con ella por eso”, explicó.

Sin embargo, reparó en que “tengo rabia con ella por mentirle a la gente, por ser tan cara de ra… y hacer una conferencia pública y decir que ella jamás haría esto y que estaba defendiendo a las autoridades, a los Carabineros. Cuando hace dos años atrás había que reformarla”.