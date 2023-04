Veto, disculpas y desmarque de Mega: la polémica que enfrenta Paulina de Allende-Salazar por tratar de “paco” a cabo Palma

6 de Abril de 2023

La periodista de Mucho Gusto utilizó el término para referirse al funcionario asesinado en Santiago.

La periodista Paulina de Allende-Salazar enfrentó una gran polémica luego que tratara de “paco” al cabo primero Daniel Palma, quien fue asesinado durante la noche del miércoles en la comuna de Santiago.

La reportera del matinal Mucho Gusto de Mega relató en vivo los allanamientos en distintos puntos de la capital para dar con el paradero de los sospechosos del crimen, momento en el que usó el apodo que recibe la policía uniformada para hablar sobre el mártir.

“Tengo la sensación de que, la misma comisaría a la cual habría permanecido el paco… perdón, el carabinero“, declaró.

La periodista Paulina de Allende-Salazar de @meganoticiascl muy despacho en vivo será, pero no puedes referirte de “el paco” al Carabinero asesinado… lamentable “lapsus” pic.twitter.com/9AdZwYUgyQ — Patricio Arancibia Zumelzu (@ParancibiaZ) April 6, 2023

La frase causó la molestia de la institución, que a través del general Álex Chaván vetó la presencia de la comunicadora en el punto de prensa en donde se iban a entregar detalles sobre el caso.

“Si se encuentra presente la periodista Paulina de Allende, quien fue capaz de tratar a uno de nuestros mártires como paco, no vamos a dar ninguna declaración“, expresó el alto oficial, quien aclaró que el problema era en particular con la comunicadora y no con el resto de los medios.

Tras el episodio, De Allende-Salazar se disculpó y negó que su intención haya sido con la intención de ofender al carabinero o a la institución.

“Lo corregí al tiro, pero de verdad yo no soy la noticia (…) me equivoqué porque venía rápido, corregí al tiro y mi corazón está con esa mujer que perdió a su marido, mi corazón está con que las cosas se ordenen en este país, mi corazón está con Carabineros de Chile“, afirmó a TVN.

La periodista añadió que “cometí un error no por carga, cometí un error porque veníamos rápido a toda velocidad y corregí al tiro. Mi más sentido pésame, aquí desde la mañana hemos estado informando, Chile no puede seguir así, se necesitan mejorar las condiciones. Todo mi respeto a Carabineros de Chile”.

El desmarque de Mega y la declaración del Colegio de Periodistas

Mega entregó una declaración pública en donde lamentó el uso de la palabra “paco” de parte de Paulina de Allende-Salazar, desmarcándose de la reportera.

“Megamedia lamenta profunda y sinceramente los términos en los que la periodista Paulina de Allende Salazar se refirió al carabinero Daniel Palma Yañez, tercer mártir de la institución en menos de un mes en el marco de un despacho periodístico durante el programa Mucho Gusto”, señaló.

De acuerdo a la señal de Bethia, “dichos conceptos no representan en absoluto la línea editorial de Megamedia y el respeto que se tiene por Carabineros de Chile. Megamedia extiende las disculpas correspondientes a todos los funcionarios de Carabineros, así como a la familia del cabo primero Daniel Palma Yañez“.

El Colegio de Periodistas también abordó el tema y se puso del lado de De Allende-Salazar, criticando que el general Chaván la haya “señalado”.

“La suspensión del punto de prensa, por esta razón, refuerza los discursos estigmatizantes contra periodistas, lo que afecta al derecho a la información de la ciudadanía, que está por sobre los errores individuales”, agregó el gremio.