VIDEO – Lo volvió a hacer: Kramer repite su aclamada imitación a Pedro Pascal

13 de Abril de 2023

El comediante e imitador no se quedó ahí y repitió su personificación de Pascal, pero está vez en homenaje a sus diversas apariciones en programas de TV.

Stefan Kramer sorprendió a todos la mañana de este jueves con su notable imitación de Pedro Pascal, el actor chileno del momento, gracias a una parodia de The Last of Us.

La intención de Kramer fue promocionar su nuevo show en el Gran Arena Monticello, el que se realizará este sábado 15 a las 21:00 horas.