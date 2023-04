VIDEO – Stefan Kramer parodia The Last of Us y debuta imitando a Pedro Pascal

13 de Abril de 2023

Stefan Kramer se puso en la piel de Pedro Pascal, el actor más popular del momento.

Stefan Kramer Solé, comediante e imitador chileno, sorprendió a todos en redes sociales al ponerse en la piel del actor del momento: Pedro Pascal.

Para ello, el humorista hizo una parodia de la serie The Last of Us y lució como Joel, quien inspecciona un lugar abandonado, momento en que se encuentra, precisamente, con Stefan Kramer.

Luego de comprobar que ambos son chilenos y que el comediante le mostrara que transporta “la cura“, continúan su camino, hasta toparse con varios infectados con el cordyceps.

Finalmente, se revela que todo el video, que dura exactos cinco minutos, forma parte de una campaña de desodorantes para hombres y mujeres. Y es que en el registro, es este artículo personal el que logra liberar a los infectados del hongo.

Stefan Kramer subió su imitación de Pedro Pascal a través de su cuenta de Instagram, donde consignó: “Muy agradecido de que me llamen a ser parte de esta serie que amo, junto a este gran actor chileno que admiro”.

La imitación de Stefan Kramer sobre Pedro Pascal