“Destruí a mi hija”: el lamento de Anita Alvarado tras pelea con Daniela Aránguiz

14 de Abril de 2023

Fue en diciembre cuando Anita Alvarado realizó el polémico live donde recordó la infidelidad de Jorge Valdivia a Daniela Aránguiz con su hija, Angie Alvarado.

Anita Alvarado, conocida popularmente como la “Geisha chilena“, será parte del episodio de este sábado de La Divina Comida donde realizó un sentido mea culpa de la más reciente polémica que protagonizó con Daniela Aránguiz hace unos meses.

Fue el pasado mes de diciembre cuando la mujer realizó un comentado live de Instagram, que duró aproximadamente media hora y que convocó a miles de seguidores, donde le recordó a la ex Mekano que Jorge Valdivia le había sido infiel con su hija Angie Alvarado.

“La Angie tenía 17 años y sí estuvo con tu marido y te voy a decir… Conocí a tu marido en mi casa y fuiste gorriada“, dijo en esa oportunidad.

Durante el programa de Chilevisión, reconoció que “yo Anita Alvarado destruí a mi hija con ese live, la destruí”. Junto con eso, aseveró que “tal vez esa mujer toda la vida iba a quedar con la duda, de lo que su esposo le decía que era mentira, pero tarde o temprano todas las verdades salen a la luz“.

Pese a la fuerte personalidad que tiene, la “Geisha chilena” reveló cómo le afectó esta situación tanto a ella como a Angie Alvarado.

“Me entró estrés porque no dimensioné el impacto. Me dio crisis de pánico ver a mi hija que estaba mal, por las redes, porque la gente… Chile es tan complicado, un día está contigo y otro día no está contigo“, afirma.

Jorge Valdivia “se aprovechó”

Aunque Anita Alvarado conversó con su hija sobre lo ocurrido, aseguró que tuvo que contar la verdad porque “esa mujer (Aránguiz) tenía esa espina en su corazón, ella quería saber“.

Además, aprovechó la oportunidad de asegurar que en ese entonces, Jorge Valdivia “se aprovechó” de que Angie Alvarado tenía solo 17 años cuando ocurrió la infidelidad “porque era canchero, porque era futbolista. Eso no se hace”.