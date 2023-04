VIDEO – “Deberían sacarlo”: Mauricio Israel es criticado al aire por airada televidente

25 de Abril de 2023

Todo se originó cuando el conductor del espacio de farándula, Francisco Kaminski, le pidió su opinión sobre Mauricio Israel.

Mauricio Israel nuevamente fue blanco de críticas por su polémico retorno a la TV, como panelista del programa Sígueme y te Sigo de TV+.

Esto, luego que una televidente fuera puesta al aire para entregar su parecer respecto a lo sucedido en la presentación de Cristian Castro en Argentina, donde quedó en boxer en pleno escenario.

Tras esto, el conductor del espacio de farándula, Francisco Kaminski, le pidió su opinión sobre Mauricio Israel.

Ante esto, la mujer dejó en claro que “no, no me gusta él. Habla con tanta propiedad, de respeto y cosas, no ¿Con qué moral viene a criticar algo él? ¿Qué margen de valores tiene?”.

“No chao, deberían sacarlo de ahí. Es el punto negro que tienen en el programa, si no lo tuvieran sería fantástico”, cerró.

Mauricio Israel la pasó mal cuando una televidente le dijo que era lo peor de "Sigueme y te Sigo".



Fuente: (Youtube/TV+). April 25, 2023

Esta no es la primera vez que Mauricio Israel es increpado por los seguidores del programa, ya que en enero pasado le espetaron que “le robó a todo Chile, me imagino que es hermoso contratar ladrones”.