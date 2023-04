“Ando como narcotraficante”: Paulina de Allende-Salazar reveló posible intervención en su teléfono

26 de Abril de 2023

Paulina de Allende-Salazar dejó entrever que su teléfono podría haber sido intervenido recientemente.

Compartir

La periodista Paulina de Allende-Salazar participó en una charla junto a estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, donde realizó los problemas que ha enfrentado tras haber sido vetada de un punto de prensa de Carabineros por tratar de “paco” al fallecido Daniel Palma.

A través de redes sociales se difundió un extracto de lo que fueron las palabras de la ex integrante de Mucho Gusto respecto a la labor periodística, donde abordó las consecuencias de lo ocurrido la mañana del 6 de abril.

“Pasa un poco de tiempo, en esa línea, y en algún minuto vuelvo a ver mi WhatsApp y me aparece que no puedo… Que he intentado mucho entrar a mis WhatsApp“, comentó Paulina de Allende-Salazar en la instancia.

“Algunas suspicacias…”

Ante la imposibilidad de entrar a la aplicación, le consultó a sus cercanos si es que habían sido estafados desde su cuenta, a través de la suplantación. “Pero nadie le había pedido plata a nadie. Nada“, aseguró.

“Lo concreto es que me quedé sin mi red de apoyo cercana. Actualmente el WhatsApp es como una continuación de nuestros dedos. Cortaron eso por muchos, muchos días. No pude hablar con mis redes de apoyo“, agregó.

Es así como Paulina de Allende-Salazar indicó que “se generaron algunas suspicacias, entonces ese teléfono no se ocupó más, así que ahora ando como narcotraficante… Con dos teléfonos“.