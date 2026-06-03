Kast alcanza su mejor nivel de aprobación en seis semanas tras una Cuenta Pública que la mitad del país evaluó positivamente

La encuesta Plaza Pública Cadem registró una subida de 3 puntos en la aprobación presidencial, hasta el 41%, después del discurso del lunes, que logró instalar el eje de emergencia en seguridad, economía e inmigración como mensaje dominante.

El 78% de los chilenos vio o se informó de la primera Cuenta Pública de José Antonio Kast —la visibilidad más alta desde 2010—, y la mitad de ellos la evaluó como buena o muy buena, según la última entrega de la encuesta Plaza Pública Cadem.

Según el sondeo, el discurso impulsó un alza en la aprobación presidencial que subió 3 puntos hasta el 41%, su mejor registro desde mediados de abril.

El rebote es el más significativo que registra Kast desde el inicio de su mandato en marzo de 2026, cuando arrancó con un 57% de aprobación. Tras semanas de oscilación entre el 38% y el 40%, la Cuenta Pública sirvió para revertir la sostenida baja del mandatario.

Eso sí, el alza —en comparación con la primera Cuenta Púbica del expresidente Boric—, no logró mover la aguja significativamente. Kast marcaba un 38% antes de su alocución ante en Congreso pleno, y posterior al hito subió a 41%, cifra menor al movimiento que registró Gabriel Boric en su primera Cuenta Pública de 2022, cuando pasó de 36% a 44%.

En cuanto a la visibilidad del discurso, la encuesta señala que el 78% de los encuestados declaró haberse informado de la Cuenta Pública, la cifra más alta desde que Cadem mide este indicador, superando incluso los promedios de los gobiernos de Piñera y Bachelet. El 49% lo siguió en directo por televisión y el 46% dijo haberse informado muy o bastante bien de sus contenidos.

En cuanto a la evaluación del discurso, el 50% lo calificó como bueno o muy bueno, frente a un 49% que lo consideró malo o muy malo. El 68% consideró además que Kast apeló a la unidad del país, el 66% que se mostró esperanzado respecto del futuro y el 50% que comunicó bien sus ideas.

El mensaje central del discurso también llegó con claridad. Tres de cada cuatro encuestados —el 76%— identificaron el concepto de “gobierno de emergencia” en seguridad, economía e inmigración como el eje principal, lo que refleja una operación comunicacional exitosa. En cuanto a las medidas anunciadas en materia de seguridad, lideran el respaldo ciudadano el plan de intervención en 50 barrios críticos con un 92% de acuerdo, el retiro de beneficios sociales a quienes cometan delitos con el 87% y el Plan Retorno para incentivar la salida de inmigrantes irregulares suma un 80% de respaldo.

La megarreforma —el Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social que el gobierno tramita en el Senado— obtiene un 68% de respaldo ciudadano ad portas de que inicie el debate en el Senado.