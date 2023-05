“Me reencanté”: Carolina de Moras habló de su nuevo proyecto en televisión

5 de Mayo de 2023

Con la conducción de Sergio Lagos, el programa Cita de Negocios estará enfocado en los emprendedores del país.

Con ganas de hacer cosas nuevas en televisión se manifestó la modelo y animadora Carolina de Moras, tras confirmar su regreso a la pantalla chica en un proyecto que encabezará en Canal 13.

Se trata del programa Cita de Negocios que, con la conducción de Sergio Lagos, estará enfocado en los emprendedores del país.

“Esta es una iniciativa que me ha ayudado mucho a ver la fuerza y potencia que no solamente tienen los jóvenes en nuestro país, sino que todos los chilenos, con ganas de surgir y ser sus propios jefes, pero sobre todo, de colaborar y hacer cosas grandes”, relevó Carolina de Moras sobre el programa de 13C.

La ex animadora del Festival de Viña del Mar reveló que “yo estaba mirando desde lejos la TV. Y hoy tengo que decir que estoy con el bichito de hacer cosas entretenidas y de ver que también se pueden hacer cosas diferentes en televisión, porque yo me quedé con la sensación de una televisión más convencional y con rigidez”, reconoció.

“Pero hacer programas que contribuyen a la sociedad me gusta”, aseguró Carolina de Moras, y añadió que “en ese sentido, me he reencantado con la televisión y estoy con ganas de hacer nuevas cosas“, según le contó a Publimetro.

Contenido de nicho

La ex modelo sostuvo también que “me atreví a soltar la televisión comercial y la primera línea de ésta“.

“Lo medité y me di cuenta de que uno puede hacer contenido también, atreviéndose y probando. A mí me gusta mucho más hacer programas con contenido aunque sean de nicho”, complementó.

De Moras planteó que “si bien los rostros siguen siendo importantes y dan certezas para el espectáculo y espectadores, yo creo que hoy el contenido es lo más importante, porque como sociedad la única forma de creer y experimentar nuevas cosas es con contenido“, concluyó.

El nuevo programa de Carolina De Moras

Cita de Negocios, que es desarrollado por Canal 13 y Movistar Empresas, tiene el formato de un espacio de concursos en el que se busca premiar a los emprendedores.

Así, en cada programa, un influencer conversa con el emprendedor de turno, con el propósito de que le venda su idea. Si lo consigue, continúa avanzando en la competencia hasta llegar a la final.