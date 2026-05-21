Encuesta Panel Ciudadano-UDD: mayoría respalda cambio de gabinete de Kast, pero el 45% ve “improvisación” en el Gobierno

La encuesta, realizada el día posterior al cambio de gabinete, revela que las salidas de Trinidad Steinert y Mara Sedini concitan un respaldo transversal, mientras que la aprobación al Presidente volvió a caer al 35%.

El cambio de gabinete anunciado por el Presidente José Antonio Kast el pasado martes 19 de mayo tuvo una recepción mayoritariamente positiva entre la ciudadanía: un 66% se declaró de acuerdo con las modificaciones en su conjunto, según una encuesta del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo.

Sin embargo, el respaldo convive con una señal de alerta para La Moneda. De acuerdo al sondeo, cuatro de cada diez chilenos considera que el ajuste ministerial refleja que el gobierno está improvisando y no tiene un rumbo claro.

La reciente edición de la encuesta midió también la aprobación presidencial dando un resultado de 35% de aprobación y 53% en de rechazo, con un 12% que no sabe o no responde. La brecha se amplía entre los votantes habituales, donde la desaprobación alcanza el 61%, frente al 42% registrado entre los votantes obligados.

Sobre la percepción del cambio de gabinete, el 44% del total cree que el Gobierno de Kast está reaccionando a tiempo frente a los problemas, mientras que el 45% se inclina por la lectura opuesta, la de la improvisación.

Entre quienes se ubican en la derecha, el 74% lo interpreta como una reacción oportuna, y solo el 18% lo asocia a falta de rumbo.

La expectativa tampoco es del todo optimista: apenas el 32% cree que el Gobierno funcionará mejor tras el cambio, el 39% estima que seguirá igual y el 14% anticipa un desempeño peor.

Salidas de Steinert y Sedini

Donde sí existe un consenso amplio es en la salida de Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad. El 69% de los encuestados respalda esa decisión, con apenas un 9% en desacuerdo. La decisión de remover a la exfiscal, además, concita respaldo transversal: entre quienes se identifican con la izquierda, el apoyo a la salida de Steinert llega al 94%, y entre los de derecha alcanza el 70%.

En la misma línea, la salida de Mara Sedini de la vocería concita el apoyo del 77% del total, con un rechazo de apenas el 8%. Al igual que en el caso de Steinert, la aprobación es transversal: un 95% entre quienes se identifican con la izquierda y el centro izquierda, y un 73% entre quienes se ubican en la derecha.

El escenario es distinto para los ingresos. La llegada de Martín Arrau como nuevo ministro de Seguridad genera adhesión en el 37% de los encuestados, rechazo en el 23% y una proporción relevante —el 40%— que declara no saber.

El caso de Claudio Alvarado, designado como nuevo vocero de Gobierno de Kast mientras conserva la cartera del Interior, genera una distribución más pareja: 41% de acuerdo, 28% en desacuerdo y 31% que no sabe.

La concentración de poder en una sola figura genera resistencias en la izquierda (58% en desacuerdo) y el centro izquierda (59%), mientras que entre la derecha y el centro derecha el respaldo supera el 56% y el 66%, respectivamente.

El 78% de los encuestados declaró haberse enterado del cambio de gabinete antes de ser consultado, con una penetración mayor entre los votantes habituales (82%) que entre los obligados (75%).