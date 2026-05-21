“Si no hay voluntad de escuchar, es difícil que podamos establecer un diálogo”: Vodanovic por llegada de la megarreforma al Senado

Dijo que en la Cámara Alta velarán para que el proyecto de Reconstrucción Nacional “pase por las distintas comisiones que tenga que pasar”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, afirmó que, tras la aprobación de la megarreforma por parte de los diputados, en la Cámara Alta exigirán “que haya un diálogo en que se respeten los tiempos del Senado“.

Al ahondar en el punto, la senadora explicó que lo anterior significa que velarán para que el proyecto de Reconstrucción Nacional “pase por las distintas comisiones que tenga que pasar, al menos por las mismas que pasó por la Cámara de Diputados, pero no como un mero trámite”.

En la entrevista que le concedió a CHV Noticias, la timonel del PS cuestionó la celeridad con que se trataron algunos temas que consideró “importantes”, entre los que mencionó el subsidio de empleo o el Sence, y planteó que los debates al respecto necesitan más tiempo.

Paulina Vodanovic pidió diálogo en torno a la megarreforma

Paulina Vodanovic aseveró que la Cámara Baja “no es un obstáculo a vencer ni un trámite a pasar rápido o un trago amargo para tomárselo de una vez para llegar al Senado” con la megarreforma.

“Creo que se ha actuado en forma precipitada y sin escuchar. Me parece que la democracia precisamente es lo contrario“, apuntó a continuación.

“Nosotros vamos a tener planteamientos, propuestas, indicaciones, y el Gobierno lo que tiene que tener es voluntad de escuchar y de avanzar. Si no hay voluntad de escuchar, es difícil que podamos establecer un diálogo“, planteó la legisladora.

A continuación discrepó con “esto que se ha instalado de que el ministro García Ruminot y el ministro Alvarado son ministros políticos y el ministro Quiroz es un ministro técnico. Todos son ministros y todos forman parte de un solo gobierno. El Congreso tiene dos cámaras, pero el gobierno es uno solo“.

Respecto del cambio de gabinete, la senadora socialista dijo que “la expectativa que tiene todo Chile es que se cumpla con la ley y exista el plan de seguridad que exige nuestro ordenamiento jurídico. Aquí nadie le está pidiendo al gobierno cosas imposibles. Ni siquiera con las promesas, que después nos enteramos que eran metáforas, o hipérboles, o cualquier otra figura literaria, sino simplemente con lo que decía la ley”, concluyó.