Roger Waters confirma visita a Chile este año: dónde y cuándo comprar la entradas

5 de Mayo de 2023

El artista británico sumará su quinta presentación en escenarios nacionales, desde que en 2002 arribara por primera vez a Santiago.

El ex Pink Floyd Roger Waters confirmó que este año visitará por quinta vez Chile, para presentarse en el concierto de despedida, que llamó “This Is Not a Drill” (esto no es un simulacro, en español).

A sus casi 80 años de edad, Waters inició una gira mundial para decir adiós a los escenarios, la que lo traerá a nuestro país el próximo 25 de noviembre.

De acuerdo a lo adelantado, el músico británico se presentará en el Estadio Monumental de Santiago.

Respecto de la venta de las entradas para asistir al último recital del ex Pink Floyd en Chile, se informó que la preventa, que contará con un 20% de descuento, comenzará el próximo martes 9 de mayo, a partir de las 11 de la mañana. Ésta será exclusiva para clientes Entel o para quienes paguen con Tarjetas Scotia o sean afiliados a Caja Los Héroes.

En tanto, está previsto que la venta general comience a las 11 de la mañana del jueves 11 de mayo.

Tanto la preventa como la venta general se realizará únicamente a través de Ticketmaster.

Quinta visita

Con su presentación el 25 de noviembre en el Estadio Monumental, Roger Waters sumará su quinta visita a Chile, desde que en 2002 arribara por primera vez a Santiago.

En aquella ocasión se presentó en el Estadio Nacional, mismo recinto que lo acogió en su visita de 2007 y luego en las que realizó los años 2012 y 2018.

Se espera que en su espectáculo en el Estadio Monumental el ex Pink Floyd presente material de los temas más emblemáticos de la banda británica, como The Wall, Dark Side of the Moon, Animals y Wish You Were Here, por ejemplo.

De acuerdo a quienes han visto el show, el setlist incluye 20 canciones, entre ellas algunas icónicas como Us & Them, Comfortably Numb y Wish You Were Here.