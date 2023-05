“Orgasmo”: Daniella Chávez vibró con la victoria del Partido Republicano en las elecciones

7 de Mayo de 2023

La modelo reaccionó con la victoria del sector político que sigue y defiende con José Antonio Kast como figura.

Compartir

José Antonio Kast y los candidatos del Partido Republicano que alcanzaron un cupo entre los 50 miembros que formarán el Consejo Constitucional no eran los únicos que estaban contentos luego del triunfo en las elecciones de este domingo 7 de mayo.

Sus adherentes fueron los más expresivos a la hora de festejar esta victoria en las urnas. Una de ellas, reconocida en su momento por defender a Kast en la candidatura que terminó con la derrota con Gabriel Boric, es Daniella Chávez.

La modelo rancagüina, radicada en México, escribió en sus redes sociales: “¡Viajé sólo a cumplir mi deber cívico! Voto listo y ya tú sabes… Cerca del 40% Uff. ¡Fue como un orgasmo hoy! Gracias”.

Fue como un orgasmo hoy! Gracias 🙏 — Daniella Chavez (@daniellachavezc) May 8, 2023

Apoyo de Daniella Chávez a José Antonio Kast

“A las personas que queremos vivir en paz nos da lo mismo donde estén detenidos los delincuentes, lo importante es que se cumpla la ley. Ahora la izquierda dicen que Kast poco más los va encerrar en el Estadio Nacional, jajaja creando pánico en las personas para defender delincuentes”, expresó hace un par de años Chávez.

“¡Tengo miedo! Pero no puedo ser cobarde. Sé que apoyar a Kast es exponerse a insultos, ataques, etc. Pero también sé que estoy haciendo bien, no creo que debamos sacrificar nuestro país y entregarlo al comunismo, creo en la justicia social, pero de forma limpia, sin amenazas”, fue otro de los mensajes que ha compartido.