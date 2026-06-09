Tercer empate en Senado derriba norma de secreto bancario y discusión queda en manos de Quiroz 

Pese a que la oposición tendrá una nueva opción en la comisión mixta, la posibilidad de un acuerdo transversal en la materia está en manos del ministro de Hacienda que comprometió un nuevo proyecto de ley.

AGENCIA UNO

La tercera no fue la vencida para la oposición. Tras dos votaciones empatadas, el Senado volvió a sesionar este martes para destrabar la norma que flexibiliza el levantamiento del secreto bancario contenida en el proyecto Subsistema de Inteligencia Económica que busca fortalecer el combate al crimen organizado. Y el resultado fue el mismo, pero con un desenlace positivo para el Gobierno del presidente José Antonio Kast: un nuevo empate que, por reglamento de la Cámara Alta, resultó en el rechazo del artículo.

La votación terminó con 24 votos a favor y 24 en contra. “Al producirse un nuevo empate, se da por desechada la norma”, fueron las palabras pronunciadas por el secretario general (s) del Senado, Julio Cámara.

La derrota para la oposición fue particularmente dolorosa porque en el papel existía una mayoría a favor del alzamiento del secreto bancario, algo que la izquierda y centro izquierda impulsan desde el pasado periodo legislativo.

A favor de la idea de aprobar la norma se sumaron tres senadores que no estuvieron presente en la sesión de la semana pasada donde también hubo empate: Alfonso de Urresti (PS), Loreto Carvajal (PPD) y Miguel Ángel Calisto (IND en comité Evópoli), quien era visto como el voto clave antes de la votación.

Sin embargo, la ausencia de Matías Walker y Ximena Órdenes (que votaron a favor en la pasada sesión), decantó en el empate que significó el rechazo del artículo que permitía a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda alzar el secreto bancario ante movimientos sospechosos.

Para el Gobierno, que se opuso activamente al mecanismo, el resultado en el Senado significó una victoria, pero también una nueva responsabilidad.

Con el fin de persuadir a los senadores indecisos, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comprometió un proyecto de ley paralelo que flexibilice el secreto bancario pero manteniendo el filtro del Poder Judicial.

El ministro ha evitado adelantar los aspectos del proyecto, aunque sí aseguró que se mantendrá “el principio fundamental” de que la prerrogativa siga siendo “con orden judicial” de por medio.

“El Ministerio de Hacienda toma este tema muy en serio, le hemos dado vuelta, y pensamos que hay formas inteligentes de, a lo mejor, mejorar nuestra legislación y colaborar más en ello”, se remitió a decir Quiroz antes de la votación de este martes.

De todas maneras, el senador Karim Bianchi (IND) —quien presidirá la mixta donde tendrá otra oportunidad el artículo— lanzó una advertencia a Quiroz: “Yo no quiero que eso (el proyecto del Gobierno) sea una oportunidad de boicot para el trabajo que vamos a realizar en la mixta, metiendo un caballo de Troya de otro secreto bancario del cual podríamos resolver ahora y colocar o mejorarlo”, dijo el senador en la sesión.