“Se abre la temporada de caza”: la crítica mirada de Cecilia Pérez a la acusación constitucional contra Grau

AGENCIA UNO

Cecilia Pérez, ex vocera del gobierno de Sebastián Piñera, entregó una mirada crítica a la acusación constitucional impulsada por republicanos y libertarios contra Nicolás Grau, restando validez al uso de este mecanismo por parte del Congreso.

En entrevista con radio Infinita, Pérez aseveró que “la acusación constitucional hace muchísimo tiempo, independiente del gobierno de turno, dejó de ser una vulneración a la Constitución, o a una ley en particular, que es el fundamento, y pasó a ser un juicio político del gustito de turno”.

La ahora presidenta de Azul Azul planteó: “Eso eso es lo único que ocasiona, mayor desafección de la ciudadanía con el Parlamento. Se abre la temporada de caza, de ir por otro, unos con otros, total, da lo mismo si la ganan o la pierdan. Lo más probable es que siempre se pierda, lo que pasó en el gobierno del presidente Boric, pero finalmente se te enturbia todo el ambiente, sobre todo una reforma tan importante como la que está llevando a cabo”.

Cecilia Pérez indicó que el uso dado a las acusaciones constitucionales en la actualidad “es más bien instrumental que un estudio acusioso de un líbelo de infracción a la Constitución o a la ley”.

“Y eso, el único resultado final que tiene, más allá de que lo puedes ganar o lo puedes perder, generalmente muchas de ellas pasan la Cámara de Diputados y no pasan el Senado, es que el ambiente se enrarece y empiezan a tiritar todos los ministros y ministras, porque todos están tramitando sus proyectos de ley”, argumentó.

Cecilia Pérez además puso énfasis en el momento que se concreta el libelo contra Nicolás Grau: “Uno tal vez debiese fijarlo en el ministro Marcel y particularmente alguien que no es acusable, que es la directora de presupuestos de la época, que era Javiera Martínez, que en voz del exministro Marcel, la mejor directora de presupuestos de la historia de Chile. Y uno termina focalizándolo en Grau, particularmente por un tecnicismo, porque estamos a tres días de que no sea acusable constitucionalmente”.

“Creo que en algo tan importante como es la muerte cívica, la muerte política eventualmente que se está jugando sobre una persona donde objetivamente, y yo no soy ni amiga ni cercana del exministro Grau (…) yo siento que no pueden existir votaciones de mayoría de cómo se actúa en algo tan importante”, sentenció.