VIDEO – Percy Marín apunta a un tercer involucrado y entrega su versión sobre polémica con Camila Flores

El exconsejero regional entregó nuevos antecedentes sobre el fin de su matrimonio con la parlamentaria.

Percy Marín se refirió públicamente por primera vez a la controversia que enfrenta con su exesposa, la senadora Camila Flores, en medio de la investigación por la difusión de imágenes privadas de la parlamentaria.

A través de un video, el exconsejero regional descartó cualquier participación en la divulgación del material y cuestionó las acusaciones que han surgido en su contra.

En su declaración, Marín aseguró que durante meses evitó exponer públicamente los conflictos derivados del término de su matrimonio. “Durante meses opté por guardar silencio. Guardé silencio cuando fui expulsado de mi hogar. Guardé silencio cuando perdí de un día para otro el cuidado personal de mi hija y no pude verla por meses”, afirmó.

Asimismo, abordó denuncias previas por violencia intrafamiliar y sostuvo que “esa denuncia hoy se encuentra concluida en el Poder Judicial sin que exista condena alguna en mi contra”.

Respecto de la investigación por las imágenes filtradas, el exesposo de la legisladora negó cualquier responsabilidad. “No he ejercido jamás actos de violencia en contra de ella. Tampoco he participado, promovido ni coordinado la filtración ni divulgación de imágenes privadas“, señaló.

Además, manifestó que “rechazo profunda y categóricamente lo ocurrido” y expresó preocupación por la vulneración de la privacidad de las personas.

Marín reconoció la existencia de registros audiovisuales relacionados con los hechos, indicando que “existen videos y registros de estos hechos, los que fueron captados de manera lícita a través de una plataforma a la cual ambos teníamos acceso, como también las cuidadoras de nuestra hija. Estos videos se encuentran en custodia del equipo jurídico y desde ayer en manos de la PDI”.

Otro de los puntos que abordó fue el origen del quiebre matrimonial. Según explicó, “mi matrimonio no terminó porque mi expareja quisiera rehacer su vida. Terminó a raíz de hechos que implicaron una grave vulneración de la confianza y del deber de fidelidad“.

En esa línea, afirmó que “el tercero involucrado, con la cual me fue infiel, fue incorporado a los dos días de mi forzosa salida del hogar común al equipo parlamentario, desempeñando funciones de exclusiva confianza y pagado con dineros del Congreso”.

También rechazó que sus declaraciones respondan a resentimiento personal. “Es particularmente injusto que hoy se intente instalar la idea de que todo lo ocurrido tendría su origen en el despecho o en mi supuesta incapacidad de aceptar el término de una relación. Esta afirmación es falsa”, sostuvo. Finalmente, anunció que dejará el caso en manos de la justicia y de sus abogados, afirmando que esta será su única intervención pública sobre el tema.