Tras representarlos en litigio ambiental:Corte desestima cobro de más de US$4,1 millonesque abogados exigían a Comunidad de Peine

El Primer Juzgado de Letras de Calama concluyó en su sentencia que el único monto actualmente exigible corresponde a 120 UF pactadas a todo evento, tras un histórico acuerdo ambiental alcanzado con Minera Escondida, Albemarle y Minera Zaldívar.

La Comunidad Atacameña de Peine obtuvo un importante respaldo

judicial luego de que el Primer Juzgado de Letras de Calama rechazara gran parte de una

demanda presentada por dos abogados que buscaban cobrar más de US$4 millones en

honorarios vinculados al acuerdo alcanzado en el caso por daño ambiental contra

Minera Escondida, Albemarle y Minera Zaldívar.



La acción judicial fue interpuesta por los abogados Marcel Didier y Ronald Sanhueza,

quienes reclamaban el pago de honorarios variables asociados a la conciliación lograda

ante el Primer Tribunal Ambiental, además de 120 UF correspondientes a servicios

profesionales previamente pactados.



Sin embargo, el tribunal concluyó que la única obligación actualmente exigible

corresponde precisamente a esas 120 UF, monto que había sido reconocido por la

propia comunidad durante el proceso. Por ello, ordenó su pago junto con los intereses

que correspondan una vez que la sentencia quede ejecutoriada.



La controversia se remonta al histórico acuerdo alcanzado en 2024 para poner fin a las

demandas por daño ambiental en el acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo. El pacto

comprometió medidas valorizadas en más de US$90 millones y contempló una serie de

beneficios destinados a la Comunidad Atacameña de Peine.



El acuerdo

Respecto de la millonaria suma reclamada, la resolución establece que el contrato

suscrito entre las partes condicionaba expresamente cualquier pago variable a la

existencia de recursos o transferencias de libre disposición para la comunidad. Según el

fallo, dicha condición constituye un elemento esencial del acuerdo y debía verificarse

antes de hacer exigible cualquier cobro.



Los demandantes argumentaban que tenían derecho a recibir un porcentaje de los

beneficios obtenidos durante la negociación ambiental, equivalente al 5% de la oferta

inicial de compensación y al 15% de los incrementos alcanzados posteriormente. Bajo

ese criterio, calcularon una deuda superior a los US$4,1 millones.



No obstante, el tribunal desestimó esa interpretación, rechazando la pretensión en los

términos planteados por los abogados. La decisión representa un alivio para la

Comunidad Atacameña de Peine, que durante el juicio sostuvo que el monto reclamado resultaba desproporcionado en relación con los recursos efectivamente percibidos tras

la conciliación.