Loreto Valenzuela y acoso sexual de director de teatro: “Él venía por detrás y se me refregaba”

19 de Mayo de 2023

La actriz indicó que no lo dijo antes fue por sentirse avergonzada por haber aguantado tanto, y sólo denunció lo ocurrido en una entrevista en 2018.

Compartir

Loreto Valenzuela sacó la voz para rememorar el acoso sexual que sufrió a manos del director de teatro Raúl Osorio durante varios años.

La actriz, quien conversó con Martín Cárcamo en De Tú a Tú, que se emitirá este domingo en Canal 13, apuntó que fue víctima de Raúl Osorio en la obra Tres Marías y una Rosa (1979), indicando que “estábamos ensayando, él venía por detrás y se me refregaba (…) Otro día recuerdo que me dijo ‘¿Por qué todo lo que haces tiene que ser sexy?’. Y entremedio de todo este maltrato me acosaba, me manoseaba”.

“Hasta el día de hoy me descompone, porque yo no me iba a salir de ahí, estaba en un proyecto demasiado importante para mí”, confesó, agregando que si no lo dijo antes fue por sentirse avergonzada por haber aguantado tanto, y sólo denunció lo ocurrido en una entrevista en 2018.

Junto con ello, Loreto Valenzuela recordó su infancia y los problemas de su madre con el alcohol. “Empezó a tomar sola y a tener un problema de alcoholismo de mujeres, que es un alcoholismo oculto, que no se ve. Llegaba del colegio y era insoportable, se enojaba por todo, estaba siempre enojada, así que te encerrabas en la pieza con las hermanas”, contó.

Eventualmente, a eso se sumaron otros problemas, como un trastorno bipolar, agregando que “cuando le llegó la menopausia se le produjo un cortocircuito feroz, tuvo momentos críticos. Ahora vas y te dan el litio, pero en ese tiempo no existía el diagnóstico. Estuvo muchas veces internada, se le hizo electroshock. Ella dejó el alcohol y empezó a fumar, eso le empezó a destruir los pulmones. Después dejó el cigarro y empezó a comer chocolate”.

Sobre su vida sentimental, Loreto Valenzuela reveló que conoció a su actual esposo, Juan Ramón Ibáñez, a los 18 años cuando fue a Tierra del Fuego de vacaciones. “Él es bien jote. Me sacó a volar porque es Presidente del Club Aéreo. Me mareé como tetera”, rememoró. Luego de una corta relación, él se quedó en Magallanes. Años después, ambos casados con otras personas, se reencontraron de una forma muy curiosa, cuando Juan Ramón la vio por casualidad en la televisión, en un capítulo de Teleduc.

“Digo ‘No puede ser, la Loreto’, y se me ocurre buscarla en la guía telefónica y la encuentro por la dirección”, apuntó él, añadiendo que se volvió a enamorar de inmediato de ella. Tras 18 años de convivencia y tener una hija, Luciana, se casaron en 2011.