“Mi gran pez”: hija de Augusto Góngora recuerda a su padre con tierna foto

El mensaje de su hija fue escrito a través de Twitter y se suma a las muestras de cariño que se han manifestado en homenaje a Augusto Góngora.

Durante la tarde del pasado viernes se conoció la noticia de la muerte de Augusto Góngora, quien destacó por su trabajo en Teleanálisis y en el área cultural de TVN periodista, presentador y documentalista.

De esta manera, no han sido pocos los que han entregado sus condolencias a la familia y han dedicado palabras para despedir al periodista de 71 años.

Una de las personas que decidió utilizar las redes sociales para expresar su amor a Augusto Góngora, fue su hija Javiera, quien a través de Twitter le escribió “Así para siempre. Mi gran pez“, frase que acompañó con una foto de cuando era niña.

La despedida de Augusto Góngora

La despedida de Augusto Góngora se llevó a cabo en la Parroquia San José en la comuna de La Reina, pero desde que se supo de su fallecimiento diferentes personas entregaron palabras para despedirlo.

Uno de los primeros en escribir sobre la muerte del periodista fue el Presidente Gabriel Boric, quien expresó a través de Twitter que “hoy ha partido Augusto Góngora, gran periodista que llevó la cultura de nuestro país a lo más alto y fue parte del valiente equipo de Teleanálisis. Un gran abrazo a su compañera, Paulina Urrutia, su familia y seres queridos en este difícil momento”.

Por otra parte, el Ministerio de las Culturas indicó que el “periodista se dedicó incansablemente a la creación y difusión de contenidos culturales. Su trabajo y su mirada fueron clave en la historia reciente de nuestro país”.

En el caso de la ex presidenta Michelle Bachelet no hubo un mensaje a través de redes sociales, ya que la ex mandataria prefirió visitar a Paulina Urrutia, esposa de Augusto Góngora, y su familia en la parroquia donde fue velado.