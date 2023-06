“Estoy aterrada”: Shannen Doherty confesó que tiene metástasis en el cerebro

7 de Junio de 2023

Shannen Doherty ha debido enfrentar el tratamiento sin el apoyo del Sindicato de Actores, por lo que lanzó duras críticas contra Fran Drescher (conocida por The Nanny), presidenta de la organización.

Shannen Doherty, la actriz que alcanzó reconocimiento mundial en las series Beverly Hills 90210 y Charmed, se valió de las redes sociales para dar cuenta que el cáncer que la afecta se ha ramificado a su cerebro.

Y es que la artista había confesado en 2015 que padecía de cáncer de mamas, el cual estaba en remisión, pero se reactivó en 2020, el cual ahora hizo metastasis en su cerebro.

Doherty compartió las imágenes de la primera sesión de radioterapia a la cual se sometió, dejando en claro que estaba aterrada, ya que padece de claustrofobia.

“El 5 de enero, mi tomografía computarizada mostró metástasis en mi cerebro. El vídeo mostraba el proceso de colocación de la mascarilla que se lleva durante la radiación cerebral. El 12 de enero tuvo lugar la primera ronda de radiación. Estoy aterrada. Soy extremadamente claustrofóbica y había muchas cosas en mi vida. Tengo la suerte de contar con grandes médicos como el Dr. Amin Mirahdi y los increíbles técnicos del Cedar Sinaí. Pero ese miedo…. La confusión….. el momento de todo…. Esto es lo que el cáncer puede parecer”, detalló la actriz.

“Fran Drescher, tengo curiosidad por gente como yo que ha trabajado desde los 10 años y pagado cuotas al sindicato de actores como cuando no podemos trabajar por motivos de salud porque nuestro sindicato nos abandona. Creo que podemos hacerlo mejor para todos nuestros miembros y creo que eres persona para hacerlo. El seguro médico no debería basarse en los ingresos anuales. Es una contribución de por vida. Y para mí y para muchos otros, hemos pagado toda una vida de cuotas para que sólo nos cancelen porque no cumplimos sus criterios actuales. No está bien”, disparó en ese momento.