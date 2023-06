“Simplemente un crack”: así se grabó la muerte de Pancho Melo en Hijos del Desierto

7 de Junio de 2023

El personaje de Pancho Melo murió a manos de Pedro Ramírez en el último episodio.

Una de las escenas más icónicas del último capítulo de Hijos del Desierto fue la muerte de Gregorio Sanfuentes, interpretado por Francisco Melo, a manos de Pedro Ramírez.

Y una de las particulares de esta escena es que coincidió con la última grabación realizada por el actor en la teleserie nocturna de Mega.

Por su parte, MegaPixel_40 viralizó en Tik Tok la grabación de la muerte de Sanfuentes, donde se aprecia el proceso realizado por Pancho Melo para “entrar” en personaje.

@megapixel_40 El extraordinario Pancho Melo , preparando sus emociones para su muerte en el final de hijos del desierto …..que gran actor simplemente un crack …!! 🎬📺🎥🎞️ ♬ sonido original – Carlos Alberto González Vergara

En tanto, en declaraciones a Mega, el propio Pancho Melo se refirió al fin de Hijos del Desierto, indicando que “lo que más me llama la atención, y creo que no me había pasado nunca, es grabar la última escena de participación mía en la teleserie, y que coincida con mi última súper escena, que tiene que ver con la muerte”.

“Eso genera un viaje particular en la cabeza del actor. Es emocionante”, concluyó Melo.