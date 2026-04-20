Tras definirse la testera del PPD: la soterrada carrera por la secretaría general

Si hasta hace una semanas el nombre escogido era el de Cristóbal Barra, actual vicepresidente de la tienda, hoy el nombre que corre con ventaja es el de Sebastián Vergara, exsubsecretario de Bienes Nacionales en el gobierno de Gabriel Boric.

Diez días restan para que el PPD decida su nueva directiva. Si bien la elección está fijada para el 31, el 30 de abril se inscribirá una lista de unidad que, si así lo ratifica la militancia, comandará al partido por los próximos dos años.

En la interna del partido del expresidente Ricardo Lagos hay consenso respecto a quién tomará las riendas como presidente. Se trata del diputado Raúl Soto, jefe de la bancada de diputados, expresidente de la Cámara y primera mayoría en la región de O`Higgins en la pasada elección parlamentaria.

La elección de Soto se explica en que cumple varios criterios que en la interna se acordaron: que el presidente fuese parlamentario para tener presencia en la agenda política, un rostro de la nueva generación PPD pero con experiencia.

Sin embargo, la decisión del nombre del próximo secretario general sufrió una modificación de última hora.

Si hasta hace una semanas el nombre escogido era el de Cristóbal Barra, actual vicepresidente de la tienda alojada en Londres 43 y delfín político del actual timonel, Jaime Quintana, hoy el nombre que corre con ventaja es el de Sebastián Vergara, exsubsecretario de Bienes Nacionales en el gobierno de Gabriel Boric.

Sebastián Vergara.

Vergara, geógrafo de profesión y quien ya ocupó el cargo de secretario general entre el 2018 y 2021, reúne el apoyo transversal del partido, a diferencia de Barra que no sólo estaba cuestionado por la condena de hurto que registra de 2015, sino que también por las dudas que generó su desempeño como vicepresidente de la tienda.

Si bien los dirigentes históricos lo respaldaron —como Guido Girardi, uno de los impulsores de la dupla Soto-Barra— nunca se dio por cerrada la decisión respecto a la secretaría general que, por estatuto, no puede ser ocupada por un parlamentario.

Sergio Bitar, exministro y fundador del PPD, fue uno de los que puso en duda la elección de Barra.

“La discusión que algunos hemos tenido es si corresponde condenar a un joven de 17 años para toda su vida política por un hecho que fue superado y que ni siquiera figura en su certificado de antecedentes. Ese problema existe y por eso se está haciendo el análisis. Hay otros candidatos también”, reconoció Bitar en entrevista con EL DÍNAMO.

Vegara, por su parte, no solo cuenta con el respaldo de su experiencia en el partido, aseguran fuentes del PPD, sino que también genera un “gran afecto” en la militancia producto de su historia de vida: el exsubsecretario, mientras ejercía el cargo, fue diagnosticado de un agresivo cáncer, enfermedad a la que sobrepuso.

De hecho, a su vuelta al ministerio debió asumir como ministro subrogante tras la fallida compra de la casa de Salvador Allende que terminó con la salida de Marcela Sandoval.

Los otros nombres que se manejan para completar la nómina en las vicepresidencias son los de José Toro, actual secretario general; el senador Ricardo Celis; Bárbara Sepúlveda, que proviene de las juventudes del PPD; Pía Castelli, histórica militante; y Domingo Namumcura, ex director de la CONADI.

Además, se piensa establecer una especie de “consejo” de dirigentes históricos y fundadores —Girardi, Bitar y Francisco Vidal, entre otros— con el fin de apoyar a la nueva directiva.

Otro nombre que tomará relevancia es el de Carolina Tohá, militante del partido, a quien se busca reinstalar como líder de la centro izquierda a través de una nueva plataforma que en el PPD describen como “supra partidaria” y que logre articular a la centro izquierda.