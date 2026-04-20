De dirigente estudiantil a imputada: quién es María Jesús Madariaga, la ex presidenta de la Feuach formalizada por el caso Lincolao

La joven fue formalizada por atentado contra la autoridad tras el incidente ocurrido el 8 de abril en la universidad Austral.

Este lunes se realizó la audiencia de formalización contra María Jesús Madariaga Rojas, militante de las Juventudes Comunistas, y otros dos estudiantes de la Universidad Austral de Chile (UACh), imputados por el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao.

En la instancia, el Tribunal de Garantía de Valdivia decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal en la comisaría de Niebla.

En ese contexto, diversos registros difundidos en redes sociales muestran a una persona, identificada preliminarmente como Madariaga, vaciando una botella de agua sobre la ministra.

María Jesús Madariaga Rojas, de 25 años, es estudiante de antropología de la Universidad Austral de Chile. Ingresó a la UACh donde desarrolló una activa trayectoria en el movimiento estudiantil, llegando a ser vocera de la Confech y, en 2023, la primera militante de su colectividad en presidir la Federación de Estudiantes del plantel (Feuach).

Su rol dirigencial la llevó a participar en gestiones con autoridades y movilizaciones estudiantiles, especialmente vinculadas a demandas por beneficios como la beca de alimentación (BAES). También ha expresado posturas políticas en temas internacionales y nacionales, incluyendo críticas a Israel y análisis del estallido social.

Juventudes Comunistas y Frente Amplio reaccionan a la detención

Las Juventudes Comunistas (JJ.CC.) y sectores estudiantiles vinculados al Frente Amplio emitieron declaraciones tras la formalización, señalando que los hechos del 8 de abril no fueron convocados por sus organizaciones ni forman parte de su línea política.

En sus comunicados, ambas agrupaciones afirmaron que el caso estaría siendo utilizado políticamente y cuestionaron el actuar del Gobierno, acusando que se intenta instalar una “cortina de humo” en medio del debate legislativo sobre iniciativas relacionadas con seguridad en espacios educativos.

También hicieron un llamado a respetar la presunción de inocencia y a que la investigación avance sin presiones políticas.

Particularmente, desde el Partido Comunista, reiteraron que la responsabilidad de los hechos debe ser asumida de manera individual por los imputados, sin vincular automáticamente al partido.