Expresidenta de TC asesta golpe a oposición: “No veo ninguna posibilidad de impugnar el proyecto de reconstrucción”

Marisol Peña recordó que para enfrentar el megaincendio de 2024 en Viña del Mar, el gobierno de Gabriel Boric logró que el Congreso aprobara el fondo de emergencia, que también contenía materias tributarias.

Marisol Peña, ex presidenta del Tribunal Constitucional (TC), asestó un duro golpe a uno de los principales argumentos esgrimidos por la oposición para mostrarse contrarios a la Ley de Reconstrucción Nacional de José Antonio Kast: su supuesta inconstitucional.

Pero la abogada echó por tierra esta justificación en entrevista con radio Cooperativa, donde analizó la propuesta del Ejecutivo, que abarca medidas como rebaja al impuesto corporativo, la contención del gasto público y menos regulación, entre otros aspectos.

La directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo expresó que “yo no veo ninguna posibilidad de impugnar el proyecto de ley de reconstrucción que anunció el presidente de la República la semana pasada ante el Tribunal Constitucional”.

“El TC ha declarado a lo largo de su historia inconstitucionales este tipo de leyes. (Sin embargo) no las ha declarado inconstitucionales porque aborden distintas materias —que es lo propio de lo que uno entendería como una ley miscelánea—; un proyecto de ley puede, efectivamente, abordar distintas materias. Lo que ha declarado inconstitucional el TC es que, cuando se abordan ciertas materias que son distintas, no se vaya a incurrir en una infracción a las ideas matrices o fundamentales del proyecto”, argumentó Marisol Peña.

Peña apuntó que, en el caso de la iniciativa anunciada por el Gobierno, “sabemos que son 40 medidas, de las que más o menos 20 o 25 se han dado a conocer y tiene relación con temas tributarios. Entonces, podríamos decir preliminarmente que es un proyecto de ley que aborda diversas materias y que parece tener una idea matriz que es propender a la reconstrucción nacional”.

“No me parece a mí que prima facie o a priori pudiéramos considerarlo inconstitucional”, puntualizó la ex titular del TC.

En esta línea, recordó que para enfrentar el megaincendio de 2024 en Viña del Mar, el gobierno de Gabriel Boric logró que el Congreso aprobara el fondo de emergencia, que también contenía materias tributarias.

“Los abogados tenemos un dicho: Donde existe la misma razón, la misma disposición. Si ese proyecto de ley -considerado bajo la perspectiva que explico como misceláneo- no se impugnó en inconstitucionalidad, ¿qué tendría de diferente este proyecto de ley también llamado de reconstrucción que aborda distintas materias?“, cerró Marisol Peña.