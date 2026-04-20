Kast retrocede en ranking latinoamericano y roza el 50% de imagen negativa

El mandatario se ubicó en el octavo lugar entre 18 jefes de Estado de la región, integrando el grupo calificado como de desempeño “regular”.

AGENCIA UNO.

El más reciente ranking de aprobación presidencial en América Latina, elaborado por la consultora CB Global Data, evidenció una caída en la evaluación del presidente José Antonio Kast, quien descendió posiciones y registró un aumento en su imagen negativa durante abril de 2026.

De acuerdo con el estudio, el mandatario se ubicó en el octavo lugar entre 18 jefes de Estado de la región, integrando el grupo calificado como de desempeño “regular”.

Además, el informe indicó que la percepción negativa del Mandatario alcanzó un 49,9%, reflejando un deterioro respecto a la medición anterior.

El ranking es encabezado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien lidera con un 70,1% de aprobación ciudadana, consolidándose como el mandatario mejor evaluado de la región. Le siguen Claudia Sheinbaum con 69,8% y Rodrigo Chaves con 59,5%, completando el podio.

El informe muestra además que existe una amplia brecha entre los líderes mejor posicionados y el resto de los mandatarios, evidenciando una concentración del respaldo ciudadano en pocos gobiernos con altos niveles de aprobación.

En la parte baja del ranking, el estudio sitúa a José María Balcázar en el último lugar con 17,9% de imagen positiva, seguido por Delcy Rodríguez y José Raúl Mulino, quienes también presentan bajos niveles de respaldo ciudadano.