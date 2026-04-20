Diputada Muñoz desata polémica al acusar a Boric de “liderar” el estallido social en pleno debate

La parlamentaria afirmó que la actual situación es consecuencia de “un legado de la extrema izquierda y el estallido delictual”.

En medio del debate legislativo por el proyecto Escuelas Protegidas, la diputada Paulina Muñoz, del Partido Nacional Libertario (PNL), generó controversia al vincular la violencia en establecimientos educacionales con el estallido social de 2019, apuntando directamente al ex presidente Gabriel Boric.

Durante su intervención en la Cámara de Diputadas y Diputados, Muñoz comenzó refiriéndose a la iniciativa en discusión, destacando que busca entregar herramientas inmediatas para enfrentar la creciente violencia escolar.

Sin embargo, su discurso derivó hacia críticas políticas, donde afirmó que la actual situación es consecuencia de “un legado de la extrema izquierda y el estallido delictual”, el cual según sostuvo habría sido “liderado” por el ex mandatario.

La parlamentaria también acusó que, en años anteriores, el Estado habría vulnerado los derechos de los estudiantes y tolerado hechos de violencia dentro de establecimientos educacionales. En ese contexto, señaló que “cuando un Gobierno normaliza la violencia, es el primero que violenta a los estudiantes”.

Sus declaraciones provocaron la intervención de la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, quien le solicitó ceñirse al tema en discusión y evitar desviaciones del proyecto en debate.

Pese al llamado de atención, Muñoz retomó su planteamiento insistiendo en que la iniciativa representa solo un “puntapié inicial” para enfrentar un problema más profundo, relacionado, a su juicio, con el abandono del Estado en materia de seguridad y convivencia escolar.