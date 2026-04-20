OPA por US$10 millones: Mosa vuelve a la carga para tomar el control de Blanco y Negro

El empresario lanza por segunda vez una oferta para quedarse con la S.A. que administra Colo Colo, en medio de la histórica pugna con el bloque ligado a León Vial.

AGENCIA UNO

Un aviso a toda página confirmó lo que era un secreto a voces al interior de la sociedad que controla al club de fútbol Colo-Colo. Aníbal Mosa, empresario del sur del país que hace varios años detenta un rol clave en la directiva del cuadro, lanzó una segunda Oferta Pública de Acciones (OPA) para controlar Blanco y Negro.

En el diario El Mercurio y página completa –y antes que se oficializara de manera pública en la Comisión para el Mercado Financiero la OPA- Inversiones Panitao Limitada, su vehículo de inversiones, publicó la oferta de adquisición, que tiene como meta lograr en esta segunda pasada el control de la concesionaria.

La operación -asesorada por LarraínVial- contempla la compra de hasta 61.186.470 acciones Serie B -equivalentes al 61,18% de esa serie- a un precio de $162 por papel, lo que totaliza cerca de $9.912 millones, es decir, alrededor de US$10 millones son lo que Aníbal Mosa está dispuesto a desembolsar por controlar Colo-Colo

¿Fin a la división?

El movimiento se da en un contexto marcado por la histórica división al interior de la propiedad de Blanco y Negro, donde por años han coexistido -y tensionado- dos bloques: el liderado por Mosa y el grupo de accionistas vinculados al empresario León Vial.

El objetivo de la OPA es consolidar una posición controladora en la sociedad. De concretarse, el oferente pasaría a tener más del 50,01% de las acciones Serie B, ya sea de manera directa o indirecta a través del Fondo de Inversión Privado (FIP) Parinacota. Cabe recordar que la OPA lanzada en el verano no pudo declararse exitosa debido a que solo logro consolidar poco más del 38% de las acciones de la concesionaria.

La influencia de Mosa también se refleja en el directorio: él preside la mesa y es la cara visible en el día a día del club por parte de los inversores. Clave es que el punto 2 de la OPA establece que Rentas ST Limitada manifestó su intención de adherir a la oferta y vender la totalidad de sus acciones, junto con impulsar que otros accionistas se sumen hasta alcanzar un mínimo de 21,592% adicional de la Serie B.

Rentas ST es la sociedad que representa en Blanco y Negro a Leonidas Vial, con lo que años de diferencias entre ambos quedarían atrás.

Condiciones de la oferta

El monto total de la operación podría llegar a $9.912.208.140. Esto en caso de concretarse la compra total de las acciones ofertadas. La OPA no contempla mecanismo de prorrateo, al estar dirigida al total de los títulos definidos.

El precio ofrecido de $162 por acción incorpora además un premio por control de 10,83% respecto del valor de mercado previo a la OPA, el que – se calcula sobre un precio promedio de $146,17 por papel considerando transacciones bursátiles recientes. De acuerdo con el documento, este diferencial busca hacer más atractiva la oferta para los accionistas, al otorgar una alternativa de liquidez inmediata a un valor superior al observado en el mercado.

Según el aviso, la intención es facilitar la toma de decisiones estratégicas y avanzar hacia una gestión “coherente y de largo plazo”, en beneficio del desarrollo institucional y financiero de la sociedad.

Además, la OPA contempla un mecanismo de compensación para accionistas que participaron en una OPA anterior. En específico, quienes hayan vendido acciones Serie B en esa operación previa podrán exigir el pago de la diferencia de precio respecto de la oferta actual, equivalente a $12 por acción, considerando que en ese proceso el valor fue de $150 por papel.