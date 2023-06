Concursante de Rojo rompe premio y dispara contra la TV chilena: “Se necesita ser blanco…”

11 de Junio de 2023

El ex cantante de Rojo cerró sus palabras enviando un consejo a los demás artistas incipientes, “no sean como yo, habrán los ojos”.

Compartir

Edwin Joseph, ex participante de Rojo, el color de talento, rompió el premio obtenido en el programa de TVN disparando contra la TV chilena.

El cantante venezolano grabó el momento, junto con anunciar que no volverá a la pantalla chica. “Así celebro mi triunfo”, disparó.

“Tras un año haciendo televisión. Quiero agradecer a la tv en general. Por este premio, aprendí que se necesita ser blanco para ser inteligente. Se necesita tener un apellido y ser cuico para encajar con el resto”, acusó.

El artista precisó: “Qué triste tener que celebrar con ustedes los que me siguen (los fans) rompiéndolo, pero es que no me nace tomarme una foto sonriendo. Decido botar esto para darle fin a una noticia importante, doy fin a la tele (no haré más televisión)”.

“Un consejo para los que sueñan con entrar a un programa, si eres extranjero, negro, de clase baja o un artista callejero, no te dejes manipular. ¡No confíes en nadie! Y lucha y reclama cuando algo no está bien”, aseveró.

El ex cantante de Rojo cerró sus palabras enviando un consejo a los demás artistas incipientes, “no sean como yo, habrán los ojos”.