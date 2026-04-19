El paso clave que prepara Michelle Bachelet en su carrera por liderar la ONU

La expresidenta defenderá su postulación a la Secretaría General de la ONU, instancia a la cual llega sin el apoyo de Chile, pero con el respaldo de Brasil y México.

La expresidenta Michelle Bachelet arribó esta semana a Nueva York, Estados Unidos, y rápidamente se dirigió a las oficinas de la Misión Permanente de México ante Naciones Unidas (ONU), que se sitúan frente a la sede del organismo.

En aquel lugar se reunió con los Brasil y México, Paulo Pacheco y Héctor Vasconcelos, respectivamente, y con el exsubsecretario Cristián Barros, quien también la apoya en la preparación de su candidatura a la Secretaría General de la ONU.

Esto, en la previa de uno de los pasos más claves desde que Bachelet formalizó su postulación a la ONU, ya que el desde las 10:00 horas del martes 21 de abril, la expresidenta de Chile expondrá su propuesta ante los 193 Estados miembros. En la instancia, presentará su declaración de visión, disponible en siete idiomas en su sitio oficial, y responderá preguntas en una audiencia de tres horas.

Una de las mayores dificultades en el marco de su carrera por liderar el organismo internacional tiene que ver con la decisión del Gobierno de Kast de no respaldarla. No obstante, cuenta con apoyo internacional de parte de Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, presidentes de Brasil y México, quienes instruyeron a sus delegaciones a desplegar apoyo operativo.

En este marco, un grupo de excancilleres y subsecretarios, encabezados por Heraldo Muñoz, colaboró en simulaciones de preguntas y sesiones de coaching, con expertos en temas particulares.

El guiño de Boric en cumbre progresista y el respaldo del presidente de España a que ONU sea dirigida por una mujer

Durante su intervención en la cumbre progresista internacional “En defensa de la Democracia” en Barcelona, el expresidente Gabriel Boric aprovechó de impulsar la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, aunque sin mencionarla explicítamente.

“Estamos ante una oportunidad que, por primera vez en 80 años de historia, las Naciones Unidas sea liderada por una mujer, y espero que los que estamos aquí también seamos capaces de ponernos de acuerdo, conversar para poder impulsar candidaturas que vayan en esa línea”, sostuvo el exmandatario.

En el mismo encuentro, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó que “creemos que es el momento de que Naciones Unidas sea renovada, reformada y dirigida por una mujer. No solo es una cuestión de justicia, es una cuestión de credibilidad”.

Siguiendo en esa línea, apuntó a renovar el organismo: “Estamos en un orden internacional basado en reglas, en la cooperación y en instituciones legítimas, pero también sabemos que el sistema multilateral necesita renovarse, con urgencia, y debemos hacerlo en profundidad”.