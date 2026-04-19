Criteria: sube aprobación de Kast, pero 46% considera incorrecto el manejo de situación de emergencia

El sondeo también abordó el debate tributario, donde el 73% prefiere subir impuestos a grandes empresas y el 75% respalda el fin de contribuciones para adultos mayores.

Este domingo se publicó una nueva versión de la encuesta Criteria, donde se abordó la percepción de la ciudanía con respecto a diferentes temáticas inmersas en la agenda nacional, junto con la evaluación al presidente José Antonio Kast.

El sondeo expone que la aprobación del jefe de Estado alcanzó el 37%, incrementando un punto en comparación con la medición pasada. Respecto a su desaprobación, esta no presentó variaciones y se mantuvo en 49%, mientras que el 14% de los consultados declara no saber o no responder.

Encuesta Criteria: evaluación al Gobierno de Kast, debate tributario y polémica por almuerzo en La Moneda

Sobre el manejo de la “situación de emergencia”, el 46% evalúa como incorrecto la línea que ha seguido el Gobierno de Kast, subiendo dos puntos respecto a la última medición. En este marco, solo el 31% de las personas lo considera correcto, registrando su cuarta semana consecutiva a la baja en esta última cifra.

Respecto al debate tributario que se ha tomado la agenda producto de las medidas que se anunciaron dentro del Plan Nacional de Reconstrucción, el 73% de los encuestados declara que lo mejor para el país es aumentar los impuestos a las grandes empresas. Al contrario, el 88% considera que deberían reducirse para las pequeñas empresas, y un 91% opina lo mismo en el caso de las personas.

En cuanto a las contribuciones, el 75% está a favor con eliminar el pago a la primera vivienda para adultos mayores.

Sobre la polémica que surgió a raíz del almuerzo en La Moneda del presidente Kast con sus ex compañeros de Derecho en la Universidad Católica (UC), el 88% declaró estar enterado de esta situación.

Bajo este contexto, el 59% se manifestó en desacuerdo con que el mandatario utilice las dependencias del palacio para reuniones sociales, mientras que solo el 21% se manifestó de acuerdo.