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Política

Criteria: sube aprobación de Kast, pero 46% considera incorrecto el manejo de situación de emergencia

El sondeo también abordó el debate tributario, donde el 73% prefiere subir impuestos a grandes empresas y el 75% respalda el fin de contribuciones para adultos mayores.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Este domingo se publicó una nueva versión de la encuesta Criteria, donde se abordó la percepción de la ciudanía con respecto a diferentes temáticas inmersas en la agenda nacional, junto con la evaluación al presidente José Antonio Kast.

El sondeo expone que la aprobación del jefe de Estado alcanzó el 37%, incrementando un punto en comparación con la medición pasada. Respecto a su desaprobación, esta no presentó variaciones y se mantuvo en 49%, mientras que el 14% de los consultados declara no saber o no responder.

Encuesta Criteria: evaluación al Gobierno de Kast, debate tributario y polémica por almuerzo en La Moneda

Sobre el manejo de la “situación de emergencia”, el 46% evalúa como incorrecto la línea que ha seguido el Gobierno de Kast, subiendo dos puntos respecto a la última medición. En este marco, solo el 31% de las personas lo considera correcto, registrando su cuarta semana consecutiva a la baja en esta última cifra.

Respecto al debate tributario que se ha tomado la agenda producto de las medidas que se anunciaron dentro del Plan Nacional de Reconstrucción, el 73% de los encuestados declara que lo mejor para el país es aumentar los impuestos a las grandes empresas. Al contrario, el 88% considera que deberían reducirse para las pequeñas empresas, y un 91% opina lo mismo en el caso de las personas.

En cuanto a las contribuciones, el 75% está a favor con eliminar el pago a la primera vivienda para adultos mayores.

Sobre la polémica que surgió a raíz del almuerzo en La Moneda del presidente Kast con sus ex compañeros de Derecho en la Universidad Católica (UC), el 88% declaró estar enterado de esta situación.

Bajo este contexto, el 59% se manifestó en desacuerdo con que el mandatario utilice las dependencias del palacio para reuniones sociales, mientras que solo el 21% se manifestó de acuerdo.

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