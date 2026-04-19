La compleja rehabilitación de astronauta de Artemis II tras volver a la Tierra

La astronauta Christina Koch mostró un video de su recuperación, donde aún presenta dificultades para caminar tras estar 10 días orbitando la Luna.

Una de las astronautas de la misión Artemis II expuso el complejo proceso de rehabilitación luego de regresar a la Tierra, donde todavía presenta complicaciones para mantener el equilibrio y caminar.

A través de sus redes sociales, la astronauta Christina Koch publicó registros de su recuperación después del histórico viaje en donde orbitaron la Luna. en los cuales aparece haciendo ejercicios de equilibrio y coordinación junto a especialistas.

En este marco, se aprecia como la mujer presenta dificultades para caminar producto de la pérdida de equilibrio que implicó permanecer varios días en microgravedad, considerando que la misión Artemis II se extendió por 10 días y fue la primera misión tripulada en orbitar la Luna desde 1972.

Bajo este contexto, Koch explicó que durante su estadía en el espacio el cerebro deja de procesar de la misma manera las señales relacionadas al equilibrio y la orientación.

El proceso de rehabilitación que enfrentan los astronautas de Artemis II

“Cuando volvemos a la gravedad dependemos mucho de nuestros ojos para orientarnos visualmente”, detalló la astronauta en su cuenta de Instagram, señalando que incluso caminar en línea recta o con los ojos cerrados puede convertirse en una gran dificultad.

Dentro de los problemas físicos que se pueden presentar después de emprender una misión de estas características, están la pérdida de masa muscular, disminución de la densidad ósea, alteraciones en el sistema cardiovascular y trastornos del equilibrio. Esto, a pesar de que la tripulación realizó ejercicios diarios durante el viaje.

Fue el 10 de abril cuando la tripulación de Artemis II (integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Koch y Jeremy Hansen) retornó a la Tierra, después de completar un sobrevuelo alrededor de la Luna a bordo de la cápsula Orion.

Posterior al amerizaje en el océano Pacífico, trasladaron a los cuatro astronautas al Centro Espacial Johnson de la NASA, donde todavía están bajo observación médica y realizan una rehabilitación progresiva para readaptarse a la gravedad terrestre.