Las frases más polémicas de las declaraciones de Shakira sobre Piqué ante tribunales

19 de Junio de 2023

Las declaraciones de Shakira sobre su relación con Gerard Piqué datan de 2019, en medio de la investigación por presunta evasión fiscal.

El fin de la relación entre Shakira y el ex futbolista español Gerard Piqué acaparó grandes titulares en los medios, algo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy cuando surgen nuevos antecedentes.

Y fue en este contexto que un diario español trajo a colación las declaraciones que emitió la colombiana respecto de lo que fue el inicio de su romance con el entonces defensor central del Barcelona.

No se trata de dichos recientes de la barranquillana, sino de aquellos que emitió en 2019, en el marco de la investigación que se le realizó por una presunta evasión al fisco que ascendía a 14,5 millones de euros.

Ante el tribunal que investigaba la causa, Shakira quiso explicar que no fijó su estadía en el país europeo hasta 2015, puesto que no sabía qué tan estable era su relación con el entonces jugador del Barcelona..

Fama de playboy

La cantante colombiana reveló que “en 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. Tiene 23 años, diez menos que yo. Futbolista, guaperas, con fama de playboy. Era un loquito en esa época“.

“Ahora mismo es un tipazo, pero entonces no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia”, añadió.

“Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble, pero bueno, no más”, relató Shakira en la oportunidad.

“Nuestra relación era muy turbulenta, era (la montaña rusa) Dragon Khan, porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario”, aseveró la artista colombiana.

De hecho, reconoció que cuando “sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard”.

Shakira contó también que “empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme con mi ex (Antonio de la Rúa). Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard“, reveló en la corte.

También reconoció que se cuestionó “cómo iba a sacrificarlo todo por un chico al que estaba conociendo, ahí asaltando la cuna“.

Nacimiento de su hijo

En 2013, Shakira dio a luz a su primer hijo, y decidió hacerlo en Barcelona, debido a que a Piqué no lo dejaban viajar a Estados Unidos, donde ella trabajaba en el programa The Voice.

“Programé la cesárea porque tenía un contrato con The Voice. Entré con maquillaje a la sala de parto, parí y me llevé a mi niño recién nacido“, contó.

Por otro lado, Shakira acusó de “visión retrógada” a Hacienda, por considerar que este hecho significaba que ella era residente en España.

“Para mí, estar en este país es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos. Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por el Júnior”, criticó.