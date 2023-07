VIDEO – Gran Hermano: Jorge expresa su molestia con el constante acoso de Trinidad

28 de Julio de 2023

Jorge está harto de las insinuaciones románticas de Trinidad Cerda.

Jorge Aldoney se hartó de los constantes acosos de Trinidad Cerda al interior de Gran Hermano y le hizo saber al grupo de Los Guarenes que no alienten a la tripulante de cabina a que se le siga insinuando.

Y es que desde que comenzó el reality, Trinidad ha dejado ver que se siente atraída por Jorge, a pesar de que el ex míster Chile le ha repetido que no está interesado en ella y que su deseo en volver con su ex pareja una vez que deje el encierro.

Pero esto no ha impedido que Trinidad le siga haciendo comentarios sugerentes, como pedirle una prueba a Gran Hermano para que puedan tener una cena romántica, siguiendo el ejemplo de otras parejas al interior de la casa-estudio, lo cual fue descartado de plano por Jorge.

El último hecho pasó hace unos días, cuando ambos se fueron desde la pieza de la Familia Lulo al dormitorio liderado por Lucas Crespo y Fran Maira, donde esta última instó a Trini a mostrarse en ropa interior ante Jorge.

Esto no le gustó para nada a Aldoney, quien le llamó la atención a sus nuevos compañeros de pieza.

“Oye les puedo decir algo (…) No es en mala, no es que sea pesado, ni que me moleste pero es por seguridad. No me molesten con la Trini hueón porque a mí a veces me deslengueo y tiro comentarios pesados”, planteó Jorge.

“Así como que un día le voy a decir: como hueón yo ni cagando estaría con vo’, el día el pico y se va a sentir como el hoyo”, cerró el ex míster Chile.