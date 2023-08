“Sería hetero para que ella me quiera”: Viviana revela su mayor pena en Gran Hermano

1 de Agosto de 2023

Viviana teme que su mamá la termine expulsando de la casa por su orientación sexual.

Viviana Acevedo es una de las participantes más reconocidas de Gran Hermano y le confesó a sus más cercanas, el grupo de Las Guarenes, su mayor pena: su madre se enteró que es bisexual por el reality de Chilevisión.

En un diálogo con Skarleth, Alessia, Francisca (más conocida como Fernanda) y Trinidad (Teresa para los televidentes), Vivi señaló que tiene miedo que su progenitora sepa de su orientación sexual, ya que reconoció que es “más conservadora”.

“Siempre pienso por ella, ni siquiera pienso por mí. Por eso a veces, en especial contigo (Fernanda), me lanzo y después me hago para atrás. Porque es lo que yo quiero, pero después digo ‘qué pensará mi mamá’”, sostuvo la profesora.

En esta línea, Vivi apuntó que mamá se enteró de su bisexualidad por Gran Hermano, señalando que “pensé en contarle a mi mamá antes de entrar, pero sentía que era injusto contarle e irme, ¿cachai?”.

Acevedo justificó su postura poniendo como ejemplo el video que le envió su familia tras la compra de supermercado con Hans, donde notó una actitud distinta en su madre.

“Tal vez sí está decepcionada de que sea bisexual y por eso habló así”, relató, junto con recordar el momento que le reveló su orientación a su padre.

“Le dije altiro ‘no me odies por favor, yo quiero seguir siendo tu hija’. Y él me dijo ‘ tranquila, estamos en otra época’. Y me calmó al toque”, aseveró.

Pero Viviana no espera que esta reacción se replique en su madre y su temor es que incluso la eche de la casa, por lo que su deseo es ganar Gran Hermano para retribuirle todo lo que ha hecho por ella.

“Lo que piense ella es mi todo. Si ella me dice ‘no, tú tienes que ser hetero’, yo sería hetero para que ella me quiera. Es mi debilidad”, sentenció.