VIDEOS – Voto legado y líder de la semana: lo que dejó el último episodio de Gran Hermano

2 de Agosto de 2023

La emisión de este martes conocimos quién obtuvo la inmunidad y quién recibió dos votos por parte de Francisco, el último eliminado del reality.

La emisión de este martes de Gran Hermano debía responder dos grandes preguntas para la competencia de esta semana: quién sería el o la líder de la semana y quién recibiría el voto legado de Francisco.

Respecto a esto último, los participantes debieron enfrentarse a una prueba de equilibrio, donde debían ocho pelotas en una plataforma con resorte sin que se caiga ninguna. En tres grupos de cuatro tuvieron que enfrentarse, llegando a ser finalistas Alessia, Viviana y Lucas.

Estos tres participantes de Gran Hermano tuvieron que nuevamente para definir al líder de la semana, siendo finalmente Alessia quien obtuvo la inmunidad y la opción de salvar a uno de sus compañeros de la placa de eliminación el día jueves.

El voto legado de Francisco

Además de definir a Alessia como líder de la semana, en Gran Hermano los participantes conocieron los dos votos legados que dejó Francisco una vez que abandonó la casa estudio el día domingo.

A través de un mensaje en video, el sexto eliminado del reality show de Chilevisión señaló que sus dos votos iban para Viviana porque “nunca logré encajar con ella, siempre que la miraba de frente es como que me corría la mirada y nunca me enfrentó de frente. Siento que no tengo nada contra ella, solamente la afinidad, no había mucha así que mis votos son para ella“.

Ante la elección de Francisco, Vivi señaló que “la verdad es que yo tenía un 90% de que iban a ser para mí. Para dejar en claro, lo que haga yo dentro de la casa es cosa mía, no tienen por qué hablar gente de afuera”.

“Tampoco nunca le corrí la mirada, siempre lo miraba a los ojos. Podría decir lo mismo de él, pero no lo voy a hacer. Está bien que sea por afinidad, es cosa de él, le deseo éxito afuera y nada, es un juego”, cerró.