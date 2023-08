Generación 98: el cara a cara que tuvieron “Chico” Olmedo y Javiera

8 de Agosto de 2023

El enfrentamiento entre los ex compañeros de colegio fue presenciado por Macarena, la esposa del empresario.

Compartir

El episodio de este lunes de Generación 98, Javiera (Paloma Moreno) tuvo una fuerte discusión con “Chico” Olmedo (Gabriel Cañas), la que terminó con una cachetada de la que fue testigo Macarena (Constanza Mackenna).

Todo comenzó cuando la empresaria recibió el llamado de su asistente, quien le aseguró tener información muy importante sobre Punta Virgen, por lo que le envió una fotografía.

Tras ver de qué se trataba, la mujer llegó hasta la casa de su ex compañero, quien se encontraba junto a Clemente (César Sepúlveda), para preguntarle por la falsa visita del inversionista estadounidense. Esto, debido a que el fin de semana que supuestamente estaba en Chile, el norteamericano fue captado en Nueva York.

Tras una larga discusión, Clemente optó por dejarlos solos, lo que provocó una situación que fue cambiando de tono.

En el episodio de anoche de Generación 98, Javiera se mostró indignada con el “Chico” Olmedo, puesto que cree que su proyecto en Punta Virgen es una farsa y desconfía de él plenamente.

“No sabemos de qué hoyo saliste, y tú pretendes que todos te creamos”, comenzó diciendo, para luego agregar que “estás igual que la Martita tú: Tú me conoces, tú me conoces, y yo no te conozco”.

Sin embargo, Olmedo optó por desviar la conversación y le recordó a la mujer el íntimo encuentro que tuvieron cuando iban en tercero medio.

“Javi, nos hemos dado besos en todas las partes del cuerpo que existen, para mí eso basta”, respondió, lo que causó el desagrado de Javiera.

“¡Te lo digo en serio! Por favor, por tu familia te lo pido, no vuelvas a acordarte de eso nunca más“, expresó la economista.

Pero el empresario hizo caso omiso y comenzó a acercarse a ella: “Es tarde, porque tú te mueres las fiestas privadas que hay en mi cabeza recordando esa noche“.

En ese momento se ve cómo Javiera optó por pegarle una cachetada, provocando un incómodo momento frente a su esposa Macarena y los hijos de él. Para cerrar la escena, se ve a la rubia pidiéndole explicaciones a ambos por lo que vio.