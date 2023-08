VIDEO – El esperado beso que se concretó en Generación 98

9 de Agosto de 2023

Arturo finalmente se declaró a Julia, sellando así el primer acercamiento entre ambos en la trama de la nocturna de Mega.

El capítulo de este martes de Generación 98 se destacó por dos intervenciones que tuvo Arturo (Francisco Reyes) con distintos personajes de la teleserie, uno de ellos terminó en un esperado beso.

En medio del capítulo 39 se pudo ver la íntima confesión que el padre de Gonzalo (Nicolás Oyarzún), entre mucho nerviosismo, le hizo a Julia (Tamara Acosta).

La confesión de Arturo

En este episodio de Generación 98, la psicóloga notó que Arturo se está comportando un poco raro, por lo que le pregunta: “¿Qué te pasa? Estás como callado“.

Algo que negó en un principio, pero momentos más tarde no aguantó las ganas y decidió declararle sus sentimientos a la mujer que conoció en la residencia para adultos mayores.

“Algo me pasa, algo que me está pasando hace varios días… Creo que me estoy enamorando de ti… Aunque te rías es verdad, eso me pasa”, confesó.

Tras decir esas palabras, Arturo se acercó lentamente a Julia, sellando su declaración en Generación 98 con un apasionado beso, el primero de esta pareja en la historia.

El secreto de Gonzalo y Martita sale a la luz

En otra escena de Generación 98, Arturo se enteró de toda la verdad de lo que ocurre entre su hijo Gonzalo y Martita (Daniela Ramírez), luego de escucharlos conversar.

“Pensé que era real algo, algo que para ti parece no es real, quiero saber si fue real para ti“, le dijo el ingeniero a la enfermera, luego de llegar hasta su lugar de trabajo para preguntarle por qué no le ha respondido los mensajes que le ha enviado.

“Claro que sí, aunque me esté muriendo por dentro con todo lo que estoy sintiendo, no puedo querer a alguien con mentiras y quererte a ti es mentir, no quiero eso para mí”, le contestó la mujer, en alusión a que actualmente él es un hombre casado.

Es ahí donde Gonzalo aseguró entender su postura, pero “no sé qué hacer, me despierto y pienso en ti, me acuesto y pienso en ti...”.

Tras las palabras de Gonzalo, Martita sorprende a Arturo escuchando detrás de la puerta, enterándose así de los sentimientos que tiene su hijo hacia su ex compañera.