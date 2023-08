“No la está pasando bien”: Fran García-Huidobro analiza el cambio de actitud de Mónica en Gran Hermano

10 de Agosto de 2023

En los últimos días Mónica ha protagonizado discusiones con Constanza y Raimundo, además de mostrar su desagrado ante la eventual vuelta de Francisco.

Estar más de un mes encerrados ha generado un cambio en varios participantes de Gran Hermano, donde amistades se han roto o jugadores que han tenido una metamorfosis en su comportamiento.

En este último grupo se encuentra Mónica Ramos, la jugadora más longeva del programa de 77 años, quien en los días recientes ha protagonizado discusiones con Coni y Rai, además de dejar en claro que no quiere una eventual vuelta de Francisco, lo que la ha hecho ganarse poco a poco la antipatía de los televidentes.

Pegame le dijo la Monica a la Coni, vieja qla #GranHermanoCHV pic.twitter.com/OvmUScm1QA — Gerson Espinoza (@lvcky_onne) August 8, 2023

¿Pero por qué se exalta la monica? Si varios habían comentado que no sabían que guardaron el azúcar ._. #GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/zGuqEyCI4u — Camila (@Camila08943151) August 9, 2023

Quien notó este cambio en su actitud fue Francisca García-Huidobro, parte del panel de Gran Hermano, quien se refirió a la nominación que realizó en su contra Jorge Aldoney.

Ante esto, Fran García-Huidobro planteó que es porque “vemos a la señora Mónica un poco agotada”.

“Cuando está en buena onda, es una abuelita tierna, pero últimamente no lo es… es otro concepto que no voy a decir, porque no quiero meter en problemas al canal”, agregó.

En esta línea, detalló García-Huidobro que “a mí me pasa con ella, que me disgusta cuando la veo tan ‘choreada’, desmotivada, está todo el tiempo tan enojada, que yo siento que no la está pasando bien. Eso hace que los demás tampoco la pasen bien”.

Junto con ello, la panelista recordó el enojo con Mónica con Constanza Capelli por la comida de Bigote, donde cuestionó que la favorita del público estuviera en la pieza junto a Sebastián Ramírez.

“‘Es que tú estabas ocupada’, le decía. ¡Uy la señora conchijunta! No tuvo ningún problema con otras situaciones…“, sentenció.