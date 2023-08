Se cumplió el deseo de Trini: conoce al salvado por Alessia en Gran Hermano

11 de Agosto de 2023

Trinidad había dejado en claro que su deseo era enfrentarse a su ahora ex amiga y máxima favorita de todos en la placa de eliminación.

Compartir

Este jueves en Gran Hermano, donde la líder de la semana, Alessia Traverso, debía dar a conocer el nombre de la persona que elegía para ser salvado de la placa de eliminación.

El capítulo estuvo marcado por las disputas entre Jennifer Galvarini, La Pincoya, y Rubén por el control de la cocina, además de la dura discusión entre Constanza Capelli y Jorde Aldoney por unos cigarros, luego que Pincoya superara una prueba para poder ver un mensaje de su familia.

Tras esto, Alessia anunció que Coni seguía en placa, además de Trinidad Cerda, con lo que se cumplió el deseo la asistente de vuelo, quien pidió no ser salvada para enfrentarse a su ex amiga en la eliminación del domingo.

En tanto, los últimos dos nominados disputaron el cupo de salvación, siendo finalmente designado Jorge quien fue salvado en Gran Hermano y dedicó algunas palabras para toda la casa..

“Muchas gracias Alessia. En el cambio de pieza he intentado reemplazar a mi socio Bambino, he intentado cuidar su imagen, no traspasar ciertos límites (…) Gracias también a todos mis compañeros, no solamente a los que se pararon detrás mío, creo que afuera vamos todos a ser amigos, entender que todo es un juego, lamentablemente es con personas, pero todos aceptamos jugar este juego. Sí tener cuidado y proteger la imagen de nosotros mismos afuera, porque afuera deja de ser un juego y no vamos a tener como defendernos”, declaró Jorge.

Con esto, la placa de eliminación quedó integrada por Coni, Pincoya y Trinidad, a la espera de la gala de eliminación de este domingo, donde el público tendrá la última palabra y decidirá quién abandonará “la casa más famosa del mundo”.

A continuación algunas reacciones:

EL DOMINGO OFICIALMENTE SE VA POR FIN TRINIDAD VAMOS CONCHETUMADREEEEEE #GranHermanoCHV pic.twitter.com/Pv4dRP03j2 August 11, 2023

ALESSIA DEJÓ A LA TRINIDAD EN PLACA WEON SE VIENE EL RECORD 99,18%#GranHermanoCHV #GranHermanoChile

pic.twitter.com/UOMrDpq4b1 — ִֶָ. (@chileancountry) August 11, 2023