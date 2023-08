“Se descubrió a sí mismo”: Tatiana Merino detalló el proceso de transición que vivió su hijo

12 de Agosto de 2023

Tatiana Merino conversó sobre esto en la última edición de Podemos Hablar.

Tatiana Merino, vedette y actriz chilena, fue una de las invitadas a la más reciente edición del programa Podemos Hablar de Chilevisión, donde se refirió por primera vez al proceso de transición que vivió su hijo Cameron.

Recientemente, según relató, “fuimos al registro civil porque hizo su cambio de género. Va a tener su pasaporte y cédula como varón”.

En medio de eso, recordó una conversación que sostuvo con él previo a iniciar todo este proceso. “Un día me dice: Yo no sé quién soy, mamá. Yo no sé ni siquiera si soy lesbiana, hetero, nada. No sé en qué estoy acá… Después un día, conversando con él, me dijo: Mami, estoy en un momento en que necesito saber si me apoya, quiero empezar a tomar hormonas“, contó.

Sobre esta situación, Tatiana Merino reconoció que “era como el duelo de que se me estaba muriendo mi niñita y aparecía un varón. Para mí, al principio, igual le decía Cami… Yo tuve que llamar a mi profe de psicología, porque para mí es todo un cambio”.

“Yo veo que se descubrió a sí mismo, no está con depresión… Antiguamente, tenía esas depresiones que yo no sabía qué le pasaba. A él no le gustaba jugar con muñecas, al final terminaba yo jugando con las muñecas”, agregó.

Pero no todo fue fácil, porque Cameron tuvo que también enfrentar la homofobia de su padre, cuya relación cambió con su cambio de género. “No entendía nada, me echaba la culpa a mí que, cómo no la cuidé, ella se volvió así… Ahora ellos se conversan”, dijo

“Él no la aceptaba como lesbiana, pero sí como varón. Yo creo que la gente tiene que ser un poquito más abierta”, cerró.