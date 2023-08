Alerta en Gran Hermano: adelantan que “Guarenes” provocarán pelea en fiesta para buscar expulsión de “Lulos”

18 de Agosto de 2023

Ante la revelación de Alessia y Skarleth, Michael Roldán dejó en claro que "todos los que deben estar al tanto, lo están".

Una alerta se generó en Gran Hermano, luego que integrantes de Los Guarenes dejaran ver la intención de algunos de sus miembros de generar una pelea en la fiesta de este viernes y así provocar la expulsión de uno de Los Lulos.

Esto quedó al descubierto en una conversación entre Skarleth Labra y Alessia Traverso, donde la ex pareja de Pailita sostuvo que “hoy día parece que queda la cagá, si es que, ¿o no?”.

Ante esto, Alessia expresó que “no sé, ni hablemos de esa weá porque se puede ver como que fue a propósito, de hecho yo le dije a Lucas que ni hable de esa weá porque se puede ver casi que fue a propósito”.

En esta línea, Alessia indicó que “yo encuentro que es mala idea… y no solo eso, porque es malo tratar de provocar a alguien está mal. Y eso podría dividir más los votos. Porque si no les pega, igual se va a crear un conflicto brígido. Yo no creo que le pegue, no creo que sea tan weón”.

Frente a esto, Skarleth sostuvo que “pero es que la idea es que si le pega…”, tras lo cual Pluto TV cortó la transmisión y colocó la piscina.

Consultado por este anuncio, Michael Roldán, panelista de Gran Hermano, aseveró que “el video lo vi una y mil veces. A mi parecer está lejos de todo lo que se parezca a un juego y más aún a un juego limpio. Condenable pa’ mi. Todos los que deben estar al tanto, lo están”.