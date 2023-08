VIDEO – “Pasaste mi límite”: el conflicto que enfrentó a Raimundo con Pincoya en Gran Hermano

21 de Agosto de 2023

La situación tensó la amistad entre estos dos participantes, lo que incluyó un llamado de atención a la mujer por parte de la producción.

Un tenso momento ocurrió entre Raimundo Cerda y Jennifer Galvarini, conocida como La Pincoya, en la última fiesta que se dio la noche del viernes en Gran Hermano.

Las imágenes fueron emitidas durante el programa de este domingo, las que dejaron en evidencia que todo se inició cuando la mujer oriunda de Chiloé protagonizó un osado baile, llegando a ponerse encima del joven, quien no ocultó su incomodidad.

Momentos más tarde se pudo ver al joven conversando con Mónica, quien le expresó sus sentimientos frente a la situación.“Me dio rabia. Me sentí mal como mujer. No son ocasiones para hacer estas cosas”, dijo la mujer sobre la actitud que tuvo su compañera de encierro.

En tanto, Constanza Capelli y Francisca Maira se acercaron a Raimundo, tras darse cuenta de la incomodidad que sintió producto del baile de La Pincoya en la fiesta de Gran Hermano. “Disculpa, no va a volver a pasar”, le aseguraron.

La conversación de Raimundo y Pincoya

Minutos más tarde, Raimundo se acercó a Pincoya para hablar sobre lo ocurrido durante la fiesta de Gran Hermano.

“Tú sabes la relación que tenemos, la pasamos bien, nos hemos conocido harto. Yo también tengo mis límites. Tenemos la media buena onda… Es una cosa de que yo también soy un caballero, lo paso la raja, soy un loco, todo lo que tú quieras, no pierdo mis líneas”, le explicó.

En tanto, la mujer le respondió que “si tú te sentiste como que pasamos un límite, no sabía que te molestaba si no, no lo hubiese hecho. Ahora lo sé y no lo voy a volver a hacer. No lo veas como que lo hice con una doble intención, por algo lo hice contigo, porque había más confianza, porque con el resto no lo hubiese hecho”.

“Hemos armado una relación de amistad en este poco tiempo y se ha dado la confianza para dar las tallas que hemos tirado. Pero pasaste mi límite”, afirmó Rai para cerrar.

Luego de esta situación la Pincoya fue llamada al confesionario donde Gran Hermano le llamó la atención.

“Tu actitud con Raimundo fue desubicada. Debes entender que la otra parte puede sentirse incómodo o vulnerado”“, le dijo.